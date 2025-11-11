Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Rambla de Almería ha contribuido a la vertebración e integración de la ciudad.

Esta es la ciudad andaluza que quiere transformar su río inspirándose en la Rambla de Almería

Se toma como modelo de transformación urbana, al pasar de ser una zona con riesgo de inundaciones a un espacio vertebrador e integrador, para el ocio y el esparcimiento

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:45

Una ciudad andaluza se mira en Almería para dar un nuevo paso en la integración urbana de su río Guadalmedina. Es la vecina Málaga, cuyo ... Ayuntamiento acaba de presentar una propuesta para transformar el cauce en un corredor verde con zonas peatonales y espacios para la socialización, inspirándose en proyectos como la Rambla de Almería, que convirtió hace décadas un cauce seco con riesgo de inundaciones en una de las principales arterias de tránsito y de ocio del sureste español.

