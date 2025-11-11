Esta es la ciudad andaluza que quiere transformar su río inspirándose en la Rambla de Almería

Una ciudad andaluza se mira en Almería para dar un nuevo paso en la integración urbana de su río Guadalmedina. Es la vecina Málaga, cuyo ... Ayuntamiento acaba de presentar una propuesta para transformar el cauce en un corredor verde con zonas peatonales y espacios para la socialización, inspirándose en proyectos como la Rambla de Almería, que convirtió hace décadas un cauce seco con riesgo de inundaciones en una de las principales arterias de tránsito y de ocio del sureste español.

Muchos años lleva el Consistorio malagueño buscando una solución definitiva para el Guadalmedina. Sin embargo, el planteamiento que ahora toma forma pretende, por primera vez, integrar el cauce en la trama urbana sin perder su función hidráulica, y hacerlo con un enfoque que recuerda al modelo almeriense.

Además de las intervenciones sobre el cauce, el plan incluye la renovación de los paseos de ribera y la incorporación de arbolado, pavimentos y áreas de descanso que permitirán que el río deje de ser una frontera y se convierta en un punto de paso y de encuentro.

Un modelo con nombre propio

El modelo que Málaga quiere seguir tiene nombre propio: la Rambla de Almería. Lo que hoy es una de las principales vías de comunicación y esparcimiento de la ciudad, con zonas verdes de palmeras, árboles y otras plantas, fuentes, áreas para juegos infantiles, un mirador y zonas deportivas al aire libre, fue durante décadas un cauce seco que dividía la capital almeriense. Su transformación, fruto de un concurso de ideas ganado por los arquitectos Antonio y Luis Góngora, se ejecutó entre 1990 y 2000 con un coste de más de 25 millones de euros, y convirtió aquel antiguo río en el paseo emblemático que hoy vertebra la ciudad.

Al igual que en Almería, donde la Rambla sirvió para unir el casco antiguo con los barrios de Levante, el objetivo en Málaga es unir ambas márgenes del Guadalmedina y generar un espacio continuo y vivo. La apuesta, según los arquitectos consultados por el Ayuntamiento, busca el mismo efecto urbano y social que se logró en su día en Almería: transformar un cauce olvidado en un espacio integrador, verde y ciudadano.

Así, el gobierno local malagueño apuesta por avanzar hacia un anteproyecto que podría marcar un antes y un después en la relación de Málaga con su río, igual que ocurrió hace 25 años con la Rambla de Almería.