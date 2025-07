Cita para los amantes del rock: American Rock Stars Tribute Fest llega a Almería

E. Gabriel Llanderas Almería Martes, 29 de julio 2025, 19:42 Comenta Compartir

¿Quién no recuerda canciones como 'Smells Like Teen Spirit' de Nirvana o 'Nothing else matters' de Metallica, que marcaron a fuego los años 80 y 90? Bandas como Rage Against the Machine ('Killing in the name') o System of a Down ('Toxicity') también pusieron voz a una generación inconformista, sin smartphones, ni redes sociales, pero adicta al sonido duro del rock y el punk.

Hoy, dos de esas formaciones ya no están en activo. Nirvana, con la herida irreparable de la muerte de Kurt Cobain, su líder y vocalista, desapareció del panorama musical. Rage against de Machine ha tenido varias reuniones musicales en los últimos años, pero en 2024 anunciaron que no volverán más a los escenarios, por lo que la mítica banda de los 90 parece que no se podrá ver más tocando en directo para sus fans. Eso sí, Metallica, una de las bandas más longevas y exitosas del metal, sigue publicando discos y realizando giras mundiales, y System of a Down también continúa, aunque con una actividad muy limitada.

Un tributo a bandas de los 80 y 90

De ahí que, en este próximo mes de septiembre, los nostálgicos del grunge, el metal y el rock alternativo tienen una cita para revivir esas sensaciones con la misma intensidad de antaño. El sábado 20 de septiembre de 2025, la Sala Berlín Social Club de Almería encenderá el ambiente con el esperado American Rock Stars Tribute Fest, un festival de tributos dedicado a esas mencionadas bandas legendarias del rock y punk estadounidense. Las puertas abrirán a las 19:00, y desde las 20:00, cuatro bandas tributo subirán al escenario para repasar clásicos imprescindibles.

Entre los grupos destacados figuran Black Horsemen, tributo a Metallica; los Neverminders, dedicados a Nirvana; Bombtruck, homenaje a Rage Against the Machine; y Disorder, que revive el espíritu de System of a Down.

Los organizadores han apostado por una selección que cubre distintas facetas del rock norteamericano: desde el thrash metal hasta el grunge y el punk político, garantizando una velada vibrante y diversa.

Sala Berlín

La Sala Berlín, ubicada en el Parque de Nicolás Salmerón, se ha consolidado desde su apertura como un referente de la música en directo en Almería, atrayendo a gran variedad de propuestas y públicos. La programación para esta nueva temporada incluirá también actuaciones de artistas nacionales e internacionales, y este tributo encaja a la perfección en esa línea de calidad.

Para aquellos que buscan revivir la fuerza de bandas como Metallica, Nirvana, Rage Against the Machine o System of a Down, esta cita es ineludible. Un espectáculo que promete encender esta sala del Parque Nicolás Salmerón con riffs afilados, baterías contundentes y una atmósfera auténtica de concierto estadounidense. Las entradas ya están disponibles en plataformas como Enterticket y Crash Music, así como en puntos de venta físicos vinculados a la Sala Berlín. Las anticipadas tienen un precio de 15 € más gastos, y en taquilla subirán a 18 €.