Cincuenta patrones detenidos entre 2024 y 2025 en Almería

La presión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se está haciendo notar en Almería. Tanto es así, que en lo que va ... de año y según ha podido saber IDEAL, el número de detenidos por favorecer la inmigración irregular llega al medio centenar de personas.

En lo que respecta a Policía Nacional, desde enero hasta la fecha, se han arrestado a 18 patrones de embarcaciones ultrarrápidas y han practicado hasta tres operaciones relacionadas con este delito.

Uno de los arrestos se ha efectuado a un ciudadano argelino dedicado al transporte de migrantes en patera al que le constaban varias reclamaciones policiales y judiciales. Según ha podido saber IDEAL, la embarcación neumática tipo zódiac con motor de 60 caballos de vapor en la que viajaba fue interceptada transportando a 16 migrantes –trece varones, dos mujeres y un menor– en condiciones que «comprometían gravemente su seguridad». Los ocupantes fueron conducidos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros para la activación del protocolo correspondiente y, de otro lado, agentes del Grupo UCRIF efectuaron gestiones destinadas a esclarecer quién dirigió la embarcación desde su origen hasta aguas almerienses.

Entonces, determinaron que el ahora detenido habría ejercido como patrón durante la travesía, «instruyendo al resto de los migrantes para que afirmaran que habían conducido de forma conjunta si eran interceptados», explican. Los ocupantes relataron a los agentes que habrían abonado hasta 7.500 euros cada uno para hacer el viaje «clandestino» desde Argelia en una embarcación que «no tenía condiciones mínimas de seguridad y estaba sometida a sobrecarga».

Los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía comprobaron que el varón tenía «varias requisitorias policiales y judiciales en vigor», entre ellas, «órdenes de búsqueda, detención y medidas de ingreso en prisión emitidas por distintos órganos judiciales». Tras las diligencias, el detenido se puso a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería.

Patrones y petaqueo

Por parte de la Guardia Civil de Almería, el número de detenidos asciende a 32 –23 de ellos, patrones– en lo que va de año y durante 2024. Ponen de relieve la operación 'Torretita', llevada a cabo en julio de 2024, que permitió la detención de tres personas como supuestas autoras de un delito contra los derechos de los Ciudadanos Extranjeros, tras llevar a cinco inmigrantes de forma ilegal a la Cala Carnaje (Níjar) mediante una embarcación recreativa.

Otra operación de calado en Almería fue 'Caramel', donde los agentes de la Benemérita detuvieron a nueve personas de una organización criminal dedicada al abastecimiento de combustible a embarcaciones de gran potencia dedicadas al favorecimiento de la migración irregular y al tráfico de drogas. En los registros practicados, se intervinieron 30.000 litros de gasolina, 10.000 euros en efectivo, así como 12 embarcaciones recreativas, cuatro vehículos y dos armas cortas detonadoras.

En el marco de la operación 'Nautilita', el Instituto Armado detuvo a siete personas e investigó a otras once al desarticular otra organización criminal que favorecía la inmigración irregular entre Argelia y España. Cobraban siete millones para hacer el viaje y la banda habría invertido más de un millón de euros en la adquisición de embarcaciones para emplearlas en travesías migratorias. El entramado disponía de un alto grado de especialización a nivel logístico, y destacaban en su capacidad de adquirir y fabricar neumáticas.