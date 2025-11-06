Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El número de personas extranjeras ha aumentado en Almería en los últimos años.

Uno de cada cinco habitantes de Almería es extranjero y hacen el 16,32% de las solicitudes de empleo

Las personas procedentes de otros países son claves tanto en la economía como en la demografía y en el mercado laboral

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:18

Comenta

La provincia de Almería está experimentando cambios demográficos en los últimos años. Un total de 172.379 personas extranjeras residen actualmente en tierras almerienses, lo ... que representa el 22,65 % del total de la población. Esta cifra, la más alta de la última década, convierte a Almería en una de las provincias con mayor peso de población extranjera de España, muy por encima de la media andaluza (9,53 %) y nacional (13,37 %).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Local de Adra detiene a un individuo por allanamiento de morada
  2. 2 Localizan en una zona de difícil acceso de Pulpí a una persona de avanzada edad desaparecida
  3. 3 La Junta adjudica por casi 3,4 millones la obra del colector general y la nueva EDAR de Cantoria
  4. 4 El homicida de Antonio Campos lo golpeó con un bloque de hormigón en un paraje de San Agustín
  5. 5 El alcalde de El Ejido pide al Gobierno un estudio de viabilidad del tren de cercanías para el Poniente
  6. 6 Catorce años de cárcel por agresión sexual a la hija de su pareja desde los nueve años
  7. 7 Los ediles de PSOE y Podemos abandonan el Pleno de Almería por la moción de Gaza
  8. 8 Roquetas instala más de 180 nuevos nichos en los cementerios
  9. 9 La calle de Almería que pide mantenimiento de una forma original: «Y el arreglo, ¿para cuándo?»
  10. 10 Roquetas impulsa la gestión ética de las colonias felinas con la aplicación del método CER

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Uno de cada cinco habitantes de Almería es extranjero y hacen el 16,32% de las solicitudes de empleo

Uno de cada cinco habitantes de Almería es extranjero y hacen el 16,32% de las solicitudes de empleo