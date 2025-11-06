Uno de cada cinco habitantes de Almería es extranjero y hacen el 16,32% de las solicitudes de empleo

La provincia de Almería está experimentando cambios demográficos en los últimos años. Un total de 172.379 personas extranjeras residen actualmente en tierras almerienses, lo ... que representa el 22,65 % del total de la población. Esta cifra, la más alta de la última década, convierte a Almería en una de las provincias con mayor peso de población extranjera de España, muy por encima de la media andaluza (9,53 %) y nacional (13,37 %).

El incremento interanual, de un 1,73 % respecto a 2023, refleja una tendencia sostenida al alza que no solo transforma la estructura social, sino también el mercado de trabajo. En muchos municipios del Poniente, el Almanzora o el Levante, el tejido económico no podría entenderse sin la aportación de trabajadores llegados de otros países.

Un 16,32 % de las solicitudes de empleo

En el ámbito laboral, las personas extranjeras suponen el 16,32 % de las solicitudes de empleo registradas, y su presencia es especialmente significativa en las ocupaciones elementales (20 %) y en los oficios artesanales o de la construcción (15 %). Por su parte, las contrataciones se concentran en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero, así como en las tareas de base que sostienen el funcionamiento cotidiano de la provincia.

Lejos de ser solo cifras en las estadísticas, esta realidad revela el peso decisivo de la población extranjera como activo demográfico, social y económico. La agricultura intensiva, la hostelería o el mantenimiento urbano dependen en buena medida de su aportación laboral.

Una provincia en transformación

Más allá de los números, la presencia extranjera ha contribuido a hacer de Almería una provincia diversa y en constante transformación. Estos datos, facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en su Informe del mercado de trabajo de la provincia de Almería elaborado por la unidad provincial del Observatorio de las Ocupaciones y publicado en marzo de este año, dejan claro que las personas extranjeras tienen un peso creciente y que aportan cada vez más a la economía provincial.

Aunque estos datos son relativos a la población extranjera en Almería, el Observatorio de las Ocupaciones es una unidad de estudios concebida como un sistema de información y conocimiento del mercado de trabajo con contrastada experiencia y conocimiento específico de todo el territorio nacional.

Su finalidad es proporcionar una información exhaustiva y actualizada sobre la situación del mercado laboral, para facilitar el intercambio de información y aportar nuevos elementos de reflexión.

Según los datos que refleja este informe, la población total de la provincia se situaba a finales de 2024 en 760.964 personas, lo que supone el 1,57 % de la población estatal, con un ligero incremento respecto al año anterior; aumentando en mayor medida las mujeres que los hombres.