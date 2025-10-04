Cinco ejemplos IDEALES de la exitosa realidad almeriense La gala de entrega de los galardones es el evento social más importante que organiza este medio de comunicación y el premio social decano en Almería

Ideal Almería Sábado, 4 de octubre 2025, 23:57 Comenta Compartir

Su periódico de referencia, IDEAL, entregará este jueves 9 de octubre sus premios anuales a los almerienses IDEALES ALMERÍA, un reconocimiento público a la excelencia y al mérito de quienes se han destacado en distintos ámbitos de la vida pública de la provincia. Estos galardones celebran a personas y colectivos que, por su esfuerzo, dedicación y logros, se han convertido en modelos a seguir para sus conciudadanos, representando un ejemplo insigne de trabajo, compromiso y superación personal.

La gala de los Premios IDEALES ALMERÍA se celebrará a las 20.00 horas en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, donde el periodista David Baños ejercerá como maestro de ceremonias.

Este emblemático escenario, el mayor de la provincia, acoge por segundo año consecutivo la entrega de unos galardones que, gracias al patrocinio de Caixabank y del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y a la colaboración de Aena, Alsa y Novatecnic, mantienen su consolidada tradición de excelencia y prestigio.

Los IDEALES ALMERÍA son los galardones más longevos de la provincia, con una historia que se remonta por 34 años. Desde su inicio, han sido un reconocimiento social impulsado por la ciudadanía hacia sus mejores individuos y colectivos. La redacción de IDEAL en Almería, en contacto diario con la actualidad de la provincia, se encarga de proponer, deliberar y votar a los candidatos. Tras intensas discusiones, este jurado generalmente concluye con consensos casi unánimes sobre quiénes representan mejor los valores, el esfuerzo y la dedicación de esta tierra.

La gala se ha convertido en el evento social más importante que organiza IDEAL y, al mismo tiempo, en un homenaje a la sociedad a la que este medio lleva más de medio siglo ofreciendo información independiente, veraz y contrastada. La ceremonia refuerza el papel del periódico IDEAL como referente informativo local, capaz de reconocer públicamente la labor de quienes contribuyen al progreso y al bienestar de la provincia y de sus ciudadanos.

En la edición de 2025, como es tradicional, se entregarán cinco galardones en las categorías de Sociedad, Economía, Cultura, Deporte y Trayectoria.

Este año recibirán sus reconocimientos el oftalmólogo Joaquín Fernández, la diseñadora de moda María Barragán, el periodista José María Granados y el exconcejal Antonio Sáez, la cooperativa agroalimentaria Única Group y la asociación Aspapros, un grupo plural que refleja el espíritu emprendedor, luchador y de superación de Almería.

Su dedicación y tesón constituyen un ejemplo para toda la sociedad, y con su reconocimiento pasan a formar parte de la historia del periódico y de la provincia que representa.

Premio IDEAL Trayectoria Aspapros en su 60º aniversario Aspapros: la herramienta para luchar por la inclusión de las personas discapacitadas

En el año 2025, la Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Almería, Aspapros, celebra su 60 aniversario, un acontecimiento que no solo conmemora seis décadas de trayectoria, sino también de compromiso firme con la inclusión, la dignidad y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Fundada en 1965 por un grupo de padres y madres preocupados por la falta de recursos educativos y asistenciales en la provincia, Aspapros se convirtió en pionera en Andalucía, impulsando centros especializados y proyectos innovadores que ofrecieron oportunidades reales a quienes, hasta entonces, eran invisibilizados por la sociedad. Su lema ha sido siempre acompañar y apoyar, no solo a la persona con discapacidad, sino también a su entorno familiar, garantizando un camino conjunto de superación y esperanza.

A lo largo de estos sesenta años, la entidad ha crecido en servicios y en reconocimiento social. Hoy cuenta con residencias, centros de día, programas de empleo, actividades culturales y deportivas, siempre enfocados en la plena inclusión y en el respeto a la diversidad. Además, Aspapros ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, apostando por la innovación pedagógica, la formación continua de profesionales y la colaboración con instituciones públicas y privadas.

El 60 aniversario se convierte en una oportunidad para mirar atrás con orgullo y hacia adelante con ilusión. Las celebraciones han incluido actos conmemorativos, jornadas formativas, encuentros con familias y la publicación de testimonios que recogen la historia viva de la asociación. Más que un cumpleaños, este aniversario representa un reconocimiento colectivo a la lucha, la constancia y el amor que han hecho de Aspapros un referente en la defensa de los derechos y la inclusión social.

Premio IDEAL Economía Unica Group Unica Group impulsa su crecimiento con el nuevo Agrobusiness Center del PITA

La cooperativa de segundo grado Unica Group, con sede en la provincia de Almería, continúa consolidándose como uno de los grandes referentes del sector agroalimentario en España. Desde su fundación en 2009, la entidad ha crecido de manera constante gracias a la unión de distintas cooperativas de primer grado que decidieron sumar esfuerzos para competir en un mercado cada vez más global y exigente.

Hoy, Unica agrupa a más de 30 cooperativas y cuenta con miles de agricultores asociados que trabajan bajo un mismo objetivo: ofrecer productos hortofrutícolas de máxima calidad con una estrategia común de comercialización. Su modelo de integración le ha permitido convertirse en líder en exportación de frutas y hortalizas, fortaleciendo la marca Almería en Europa y abriendo nuevas oportunidades en mercados internacionales.

En su apuesta por la innovación, Unica ha puesto en marcha el Unica Agrobusiness Center, un proyecto emblemático ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Almería (PITA). Este centro nace con la misión de ser un espacio de investigación, desarrollo y transferencia de conocimiento al servicio de la agricultura del futuro. En él, la cooperativa promoverá la colaboración entre empresas, universidades y centros tecnológicos para desarrollar soluciones que mejoren la sostenibilidad, optimicen los procesos productivos y respondan a los retos del cambio climático y la digitalización. Será también un lugar de encuentro para profesionales del sector agroalimentario, fomentando la creación de proyectos de valor añadido. La iniciativa refuerza la visión de Unica de liderar no solo en volumen de producción, sino también en innovación y responsabilidad social.

Con este paso, la cooperativa confirma su compromiso con el crecimiento sostenible y con el futuro de miles de agricultores almerienses, que encuentran en Unica Group una herramienta eficaz para seguir siendo competitivos.

Premio IDEAL Cultura María Barragán María Barragán: la modista almeriense que ha llevado la moda artesanal a lo más alto

La trayectoria de la modista María Barragán es un ejemplo de constancia, creatividad y compromiso con la moda entendida como arte y forma de expresión. Con raíces en Almería, ha sabido consolidarse en un sector tan competitivo gracias a su capacidad para unir tradición artesanal y tendencias contemporáneas, convirtiéndose en un nombre de referencia tanto a nivel local como nacional.

Barragán inició su carrera en la Escuela de Artes de Almería, donde aprendió desde muy joven el valor del trabajo hecho a mano y el cuidado por cada detalle. Con el tiempo, su pasión por el diseño la llevó a crear piezas únicas que pronto comenzaron a destacar en los grandes eventos de Almería. Esa mezcla de dedicación y talento le abrió las puertas a nuevas oportunidades, situándola entre las creadoras emergentes más prometedoras de Andalucía.

Su estilo se caracteriza por la fusión entre la elegancia clásica y la innovación, apostando por tejidos de calidad y procesos sostenibles que respetan el medio ambiente. Cada prenda que sale de sus manos está concebida como una obra exclusiva, diseñada para realzar la personalidad de quien la viste. Esta filosofía le ha permitido fidelizar a una clientela diversa que valora la autenticidad en un mundo dominado por la producción en serie.

Durante su trayectoria, María Barragán no solo ha vestido a numerosas personalidades, sino que también es un ejemplo para jóvenes diseñadores, con los que comparte experiencias y su visión de la moda como motor de cambio social. Su nombre ha sonado en pasarelas y ha sido reconocido con distintos galardones que avalan su proyección.

Con mirada internacional y corazón almeriense, María Barragán continúa bordando su historia con hilo de esfuerzo, talento y vocación. Una historia a la que se han unido sus hijas, María y Elena, lo que otorga a su marca una mayor proyección temporal si cabe.

Premio IDEAL Deporte José Mª Granados y Antonio Sáez 2005: El legado de unos juegos nacidos del amor a Almería

Los Juegos Mediterráneos de 2005, celebrados en Almería, supusieron un antes y un después para la ciudad y la provincia. Detrás de su puesta en marcha estuvieron José María Granados y Antonio Sáez, dos visionarios que idearon algo que acabó desembocando en un proyecto que aún hoy, veinte años después, deja huella. Granados, periodista, y Sáez, concejal del Ayuntamiento de Almería, aman su tierra y supieron cómo hilvanar una idea que permitiera una proyección positiva y constructiva y que aunara voluntades. Desde el primer momento, su meta fue integrar a toda la ciudad en un proyecto que mostrara a Almería al mundo, impulsando la economía local, el turismo y la cultura.

El impacto de los Juegos de 2005 se dejó sentir en múltiples frentes. La infraestructura deportiva recibió un impulso sin precedentes, con la construcción y modernización de recintos que hoy siguen siendo referencia para deportistas y clubes locales. La remodelación urbana y las mejoras en transporte, alojamiento y servicios públicos no solo facilitaron el evento, sino que consolidaron un entorno más competitivo y atractivo para visitantes y futuras competiciones. Además, la organización de los juegos dejó un legado social y cultural importante. Las iniciativas educativas y deportivas impulsadas en paralelo fomentaron el deporte base y la formación de nuevos talentos que todavía hoy representan a Almería en competiciones nacionales e internacionales.

Dos décadas después, el recuerdo de aquello que idearon Granados y Sáez sigue vivo. La ciudad ha sabido aprovechar la infraestructura y el prestigio adquirido, consolidándose como un referente en eventos deportivos y turísticos. El legado de José María Granados y Antonio Sáez demuestra cómo la visión, y después la planificación y la colaboración pueden transformar una ciudad, dejando una huella que trasciende generaciones y convierte a Almería en un ejemplo de desarrollo y proyección internacional.

Premio IDEAL Sociedad Joaquín Fernández Joaquín Fernández: un cirujano al servicio de la visión y la filantropía

El doctor Joaquín Fernández, reconocido cirujano oftalmólogo almeriense, director médico de QVision, ha dedicado buena parte de su carrera profesional no solo a la excelencia médica, sino también a devolver a la sociedad parte de lo que le aporta a él mismo. Con una trayectoria que abarca décadas en el ámbito quirúrgico y de la investigación, Fernández se ha destacado por su compromiso con quienes más necesitan atención oftalmológica en África y Sudamérica, donde realiza cada año operaciones de manera completamente altruista junto a la Fundación Elena Barraquer.

Su labor ha permitido devolver la visión a cientos de pacientes que, de otro modo, habrían permanecido a ciegas. Joaquín Fernández viaja personalmente y coordina equipos médicos, garantizando la seguridad de las intervenciones. Su labor combina la precisión clínica con un profundo respeto por la dignidad de los pacientes, convirtiendo cada operación en un acto de esperanza y transformación social.

Además de su actividad quirúrgica, Fernández impulsa en Almería becas de estudio para jóvenes de la tierra con calificaciones excelentes en sus estudios.

Su trabajo ha sido reconocido por organizaciones nacionales e internacionales, no solo por los resultados médicos y de investigación alcanzados, sino por la satisfacción de sus pacientes. Yademás a eso se le suma la visión humanitaria que inspira su labor. Joaquín Fernández representa un modelo de profesional que combina excelencia, ética y compromiso social, demostrando que la medicina puede ser vehículo de solidaridad y cambio a mejor en comunidades desfavorecidas.

Hoy, su ejemplo sigue motivando a colegas y estudiantes, y su legado se refleja tanto en las vidas que recuperan la visión como en los futuros profesionales formados gracias a sus becas, consolidando una obra que trasciende fronteras y genera un impacto duradero a su paso.