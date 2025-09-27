Los cinco duendes de las calles de Almería

José Manuel Bretones Almería Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:39 Comenta Compartir

Almería tiene cinco calles con 'duende'. Otras muchas también gozan de un carisma especial que la hacen destacar, pero a las que me refiero lo poseen hasta en el nombre. El callejero oficial del Ayuntamiento así lo evidencia. Tenemos el Camino del Duende, en Retamar; la Carrera del Duende, entre la Rambla y la calle Altamira; la calle Duendecillo, que atraviesa Regocijos; la calle Los Duendes, en las inmediaciones del Hospital Provincial y la Travesía de Los Duendes, cerca de la Plaza Doctor Gómez Campana. Demasiada ostentación callejera para un espíritu fantástico de la mitología cuando hay tantos ciudadanos almerienses ilustres, aun por homenajear.

No obstante, cada una de esas cinco calles tiene su pequeña historia (o superstición) que justifica dedicarlas a los personajes de ficción... En 1970, el sacerdote e historiador Padre José Ángel Tapia criticaba en su libro 'Almería Piedra a Piedra' tal desmesura y eso que entonces solo había tres: «Almería tiene duende –escribió– pero su devoción por estos entes de imaginación parece exagerada. Además de la calle de Los Duendes, les ha dedicado la del Duendecillo y la del Duende. Luego no queremos que los imaginativos desvaríen...».

Por su céntrica situación, junto a la Rambla, la Carrera del Duende es, posiblemente, la más conocida de las cinco descritas. Data de primeros del sigo XX, cuando la ciudad comenzó a extenderse más allá del cauce de la Rambla convirtiendo cortijos y huertas en pisos, locales y calles. Allí se encontraban, en los años sesenta, la jefatura de Obras Públicas, la fábrica de puertas metálicas 'Lum', el histórico taller eléctrico para automóviles de Antonio García Giménez y la tienda de mosaicos y baldosas de Antonio González Moya llamada 'San Antonio'.

A mediados de los años setenta abrió 'Auto-todo', un negocio de compra-venta de coches usados y numerosas familias comenzaron a poblar las nuevas viviendas. Residieron la familia Porras García con sus cinco hijas; Luis Aguilera Martínez (+1978) y su esposa Amparo Caché López; el profesor de la Escuela de Artes, Joaquín Bretones Pimentel (1911-1979), Antonio Huertas Navarro o el abogado o ex delegado del Instituto Social de la Marina José A. de Eguizábal Serena y Alonso de León (1918-1993).

A finales del siglo XX, con la carrera ya plenamente integrada en la trama urbana y como vía de acceso al centro desde el barrio de Nueva Andalucía, se instalaron diferentes negocios: 'Industria Electrónica Aznarez', 'Claraboyas de Plexiglas', 'Saki S. A.' o 'Plásticos Matilla'.

Más recóndita, y de hecho la de nombre más antiguo de las cinco, es la calle del Duendecillo. Forma parte del entramado laberíntico de pequeñas calzadas de la zona del antiguo Paseo Versalles. Dicen que su nombre se debe a los niños rateros que a finales del siglo XIX bajaban de las cuevas del cerro y entraban en las casas de labranza y en las huertas allí existentes para hurtar hortalizas, pollos o frutas. Eran tan astutos e ingeniosos que parecían 'duendecillos'. Y con ese sobrenombre se quedó.

Consta en el Ayuntamiento que la vía ya se denominaba así en 1879 y que un tal Luis Rodríguez Alonso fue de los primeros en convertir un viejo corral en una vivienda decente; también figura el edicto de 1909 del alcalde Onofre Amat para desinfectar la calle ante varios casos de enfermedades contagiosas.

En la calle del Duendecillo vivía en 1919 la señora Encarnación Randón Barceló, que tenía una hija ciega; pero poco, o casi nada, generó durante lustros este lugar para la historia de la capital. Bueno, hace diez años fue escenario natural para rodar el cortometraje 'Tomatoes Fields Forever' de, entre otros, Jaime García Parra, Juan Artero Plaza y Alejandro Lara Martín. Hace unos días, el nombre de la calle saltó a los periódicos porque el Ayuntamiento ha decidido reformar su pavimento y aceras. Ya era hora.

También nos llega desde mediados del XX la calle de Los Duendes y su travesía, que sigue de alta en el callejero fiscal, pero ha sido absorbida por la vía principal. Ha desaparecido. La calzada era un vericueto heredado de la época del obispo Portocarrero y acumula siglos. Hasta 1959 se llamó 'del León' y aun serpentea junto a las plazas del Pino y del Doctor Gómez Campana, a la vera del hospital convertido en Museo del Realismo y junto a las murallas y torreones de la catedral-fortaleza.

Hay un inmueble que denomina la calle: La Casa de Los Duendes; un imponente edificio histórico cuya propiedad ha pasado por manos de galenos, monjas, dentistas, familias ilustres, poetas y terratenientes. Aseguran que la denominación procede de una leyenda: la existencia de un duende muy travieso, que hacía mucho ruido por las casas de la zona y gastaba bromas a los residentes. Muy revoltoso y juguetón debió ser cuando le otorgaron una calle en honor a sus méritos de ficción.

Allí se encuentra el Edificio Cid. Una mole de hormigón a tiro de piedra de la Catedral que fue construido cuando nada importaba el choque y el impacto visual de los pisos altos con los monumentos. En una de sus veintitantas viviendas tuvo su delegación provincial, allá por 1969, el colegio de graduados sociales. También residió en esa calle el matrimonio formado por Ignacio Aparicio Díez e Hipólita Pérez Sánchez (+1973).

De todos los duendes descritos, el más moderno es el Camino del Duende, en Retamar. Se trata de un espacio nuevo cuajado de dúplex entre los caminos de la Espada y del Encaje. No hay referencia alguna de porqué este duende retamero terminó ahí... pero alguna travesura habrá hecho cuando en la numeración callejera de los inmuebles hay dos números 17.

