Las opciones de compras a buenos precios se incrementan en esta fecha.

Cinco consejos para hacer buenas compras en el Black Friday

El 28 de noviembre llega esta jornada de precios bajos, una cita que invita a consumir con cabeza y en Almería hay opciones variadas

E. Gabriel Llanderas

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:53

El Black Friday 2025 se celebra el viernes 28 de noviembre, marcando el inicio de la temporada de compras navideñas con descuentos en tiendas físicas ... y plataformas online. Sin embargo, no siempre hay que dejarse llevar por la fiebre consumista, pensando que todo son gangas. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el año pasado solo el 30% de los productos bajó realmente de precio, mientras que el 43% incluso subió. En este contexto, la recomendación general es clara. Hay que planificar, comparar y consumir con criterio.

