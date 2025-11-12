Cinco consejos para hacer buenas compras en el Black Friday

El Black Friday 2025 se celebra el viernes 28 de noviembre, marcando el inicio de la temporada de compras navideñas con descuentos en tiendas físicas ... y plataformas online. Sin embargo, no siempre hay que dejarse llevar por la fiebre consumista, pensando que todo son gangas. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el año pasado solo el 30% de los productos bajó realmente de precio, mientras que el 43% incluso subió. En este contexto, la recomendación general es clara. Hay que planificar, comparar y consumir con criterio.

En Almería, además, esta jornada comercial se ha convertido en una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de consumo que queremos fomentar. Ya el año pasado, desde Almería Centro, el colectivo que agrupa a los comercios del Centro Comercial Abierto de la ciudad, se recordaba que apostar por las tiendas locales no solo impulsa la economía de la provincia, sino que también contribuye a un modelo de consumo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Sea como sea, las opciones son múltiples, tanto en pequeños comercios como en grandes superficies, y la información puede llegar a saturar al consumidor, por lo que conviene tener algunas ideas bien claras.

1. Hacer una lista y marcar un presupuesto

Antes de lanzarse a las ofertas, hay que definir lo que realmente se necesita. La OCU recomienda preparar una lista de productos y un presupuesto máximo, evitando compras impulsivas que terminan en gastos innecesarios. En Almería, los comercios suelen ofrecer descuentos reales en moda, hogar o tecnología.

2. Verificar los precios y exigir transparencia

Las tiendas están obligadas por ley a mostrar el precio anterior junto al rebajado, y este debe ser el más bajo aplicado en los últimos 30 días. Si un comercio no lo indica claramente, desconfía. La OCU lleva un seguimiento de más de 2.400 productos y advierte de que muchas 'ofertas' son simples fluctuaciones de precio.

3. Comparar

Es buena idea comparar precios entre distintas tiendas, pero no todo pasa por las grandes webs. En Almería, los centros comerciales o el comercio de proximidad ofrecen promociones competitivas, con atención personalizada y sin costes ocultos de envío o devolución.

4. Conocer los derechos como consumidor

Al comprar online, se dispone de 14 días para devolver el producto sin dar explicaciones. En las tiendas físicas, en cambio, los comercios solo están obligados a aceptar devoluciones si el artículo presenta defectos. En cualquier caso, hay que guardar siempre el tique o factura, y recordar que los productos rebajados mantienen la misma garantía que los no rebajados.

5. Elige opciones sostenibles

El Black Friday puede ser una buena ocasión para apoyar el consumo responsable. Frente a la huella ambiental del transporte y embalaje de las compras online, elegir el comercio cercano es también una forma de cuidar el planeta.

En Almería, los consumidores tienen la oportunidad de disfrutar de descuentos reales, apoyar a las superficies comerciales y pequeños establecimientos y fomentar un consumo responsable.