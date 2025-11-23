Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Valdivieso | Secretario general de CC OO Almería

«Uno de cada cinco casos de violencia machista en Andalucía ocurre en Almería»

«Es un dato alarmante que debería encender todas las alertas en el Gobierno andaluz», defiende el máximo representante de CC OOen la provincia

M. C. Callejón

M. C. Callejón

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

El secretario general de CC OO Almería, Antonio Valdivieso, ha valorado para IDEAL los datos del informe anual que realiza este sindicato a nivel andaluz ... sobre violencia de género y que, además de las cifras de víctimas, valora los recursos que la Administración pone al alcance de las mujeres y sus familias para hacer frente a esta lacra social.

