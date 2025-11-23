El secretario general de CC OO Almería, Antonio Valdivieso, ha valorado para IDEAL los datos del informe anual que realiza este sindicato a nivel andaluz ... sobre violencia de género y que, además de las cifras de víctimas, valora los recursos que la Administración pone al alcance de las mujeres y sus familias para hacer frente a esta lacra social.

– ¿Cómo valora los datos de violencia de género en Almería?

-Andalucía continúa siendo la comunidad autónoma con el mayor número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, representando el 20,4% de los feminicidios a nivel estatal en 2024. Este porcentaje es el mismo que en el caso de Almería respecto de Andalucía: uno de cada cinco casos de violencia machista contra mujeres en Andalucía ocurre en Almería. Es un dato alarmante que debería encender todas las alertas en el Gobierno andaluz. Desde 2003, Andalucía acumula un total de 277 mujeres asesinadas, una cifra devastadora que muestra la persistencia del problema y la necesidad de abordar la violencia de género como una emergencia estructural y prioritaria.

-¿Considera, en este sentido, eficaces las denuncias y el sistema de protección legal? ¿O no?

-Uno de los principales desafíos identificados en el informe de CC OO es la falta de efectividad en el sistema de denuncias y protección para las víctimas. El número de denuncias se ha reducido un 2,6%, mientras que el peso de las órdenes de protección denegadas sobre el total se incrementa. Esto indica que el sistema de protección legal y policial no siempre responde adecuadamente para garantizar su seguridad. Durante 2024, se presentaron casi 40.000 denuncias (4.346 en Almería), un dato significativo, pero insuficiente si se considera que más del 90% de las víctimas de feminicidio en el año no había denunciado previamente a sus agresores.

-Y para quienes sí denuncian, ¿son suficientes las ayudas laborales y económicas actuales?

-La precariedad económica y la dependencia financiera son factores clave que agravan la situación de las mujeres víctimas de violencia de género. Este informe revela un descenso en la concesión de contratos bonificados a mujeres afectadas por violencia de género, un instrumento esencial para mejorar su independencia económica. En 2024 volvieron a descender. Se firmaron tan solo 49 durante todo el año (7 de ellos en Almería), lo que representa una caída del 3.862% respecto a 2023. Y son cruciales, porque están destinados a ofrecer estabilidad y oportunidades laborales a las mujeres afectadas, para que puedan romper con el ciclo de la violencia.

-¿Qué impacto tiene la violencia de género en los menores? ¿Qué protección requieren, a su juicio?

-Los menores son víctimas de la violencia de género. Desde 2013, 11 menores han sido asesinados en Andalucía, y durante 2024, 7 quedaron huérfanos tras el asesinato de sus madres. Esta realidad subraya la urgencia de incluirlos en los programas de protección y asistencia de forma integral, con un apoyo psicológico adecuado y un enfoque de intervención que tenga en cuenta sus necesidades específicas. La vida de estos menores se ve irreversiblemente alterada por la pérdida de sus madres, lo cual exige una respuesta robusta y sostenida por parte de las administraciones para asegurar su bienestar y acompañamiento.

-¿Considera eficaz el 016?

-Durante los últimos años, el servicio Atenpro y la línea de atención 016 han demostrado ser recursos esenciales para las mujeres en situación de violencia de género. En 2024, se registraron un total de 14.298 llamadas al 016 en Andalucía (1.043 en nuestra provincia), mientras que hasta agosto de 2025 ya se habían contabilizado 10.270 llamadas (770 en Almería). Este incremento en el uso de los servicios de atención telefónica y de seguimiento evidencia la confianza que las mujeres han depositado en estos recursos. No obstante, es fundamental que se adapten constantemente a las necesidades de las usuarias y que se invierta en su mejora continua, especialmente, en cuanto a la atención de emergencias y el seguimiento personalizado de las mujeres en situación de alto riesgo.

-Otra forma de violencia machista es la sexual. ¿Cuál ha sido su evolución, según el informe?

- La violencia sexual sigue siendo una problemática significativa que afecta a las mujeres en Andalucía. Durante el primer semestre de 2025, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual aumentaron un 0,9%. Además, la proporción de casos de acoso y violencia en el ámbito laboral sigue siendo alta y muchas veces invisible debido a las barreras para denunciar. Las mujeres a menudo enfrentan miedo a represalias o pérdida del empleo si deciden denunciar el acoso, lo que resalta la necesidad de políticas de apoyo y protección en el ámbito laboral. Desde el ámbito sindical, hacemos un llamamiento a fortalecer los protocolos de denuncia en el lugar de trabajo y a asegurar que las mujeres tengan un entorno seguro y sin discriminación.

-¿Qué acciones cree fundamentales para mejorar la situación?

- Consideramos que son cuatro las necesarias a implementar: el desarrollo y fortalecimiento de protocolos en los lugares de trabajo (cada empresa debe contar con protocolos claros y efectivos que incluyan vías de denuncias confidenciales y seguras); la formación y sensibilización obligatoria en el entorno laboral (es crucial que todas las personas trabajadoras, incluidos los directivos, reciban formación regular sobre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo); el fomento de una cultura organizacional de respeto e igualdad (las empresas deben esforzarse por crear ambientes laborales que promuevan el respeto y rechacen cualquier conducta intimidatoria o sexista); y la supervisión y auditoría de los fondos del Pacto de Estado, puesto que dado que una parte de los fondos recibidos debe destinarse a la prevención y erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral, es imperativo que se haga un uso transparente de estos recursos)..

-¿Cuál es la conclusión principal del informe de CC OO?

-Deja claro que, a pesar de los avances legislativos y los fondos asignados, la violencia de género en Andalucía continúa siendo una emergencia social de primer orden. Las cifras de feminicidios y el impacto sobre los menores, las barreras económicas para las víctimas, la insuficiencia de protección en el ámbito laboral y la falta de transparencia en el uso de los fondos del Pacto de Estado reflejan un panorama sombrío y exigen un replanteamiento de las estrategias y programas actuales. Consideramos imperativo que los fondos asignados se utilicen de manera eficiente y con resultados medibles. La prioridad debe ser una acción coordinada y efectiva que permita no solo la protección inmediata de las mujeres en situación de violencia, sino también el cambio estructural necesario para erradicar esta lacra.