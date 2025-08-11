Los ciervos vuelven a correr por las sierras almerienses tras décadas de ausencia Confirman la expansión de esta emblemática especie, desaparecida a mediados del siglo XX por la caza intensiva

La proliferación de ejemplares se ha registrado a una velocidad mayor a la esperada.

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 11 de agosto 2025, 12:59

Pocos animales despiertan tanta simpatía y ternura como el ciervo. Su porte elegante, sus grandes ojos expresivos y su comportamiento generalmente pacífico lo han convertido en un símbolo de inocencia y belleza natural. Para muchas generaciones, esta conexión emocional se forjó en las edades más tempranas gracias a la película de Walt Disney 'Bambi', donde un cervatillo protagoniza una historia que marcó la infancia de muchos niños.

Pues bien, una estampa en la que los ciervos pastan a sus anchas por el campo, que parecía relegada a la memoria o a los cuentos infantiles, vuelve a cobrar vida en las sierras de Almería. Estos animales, que desaparecieron de la provincia hace más de medio siglo, precisamente y sobre todo a causa de la caza indiscriminada, han regresado y ya se dejan ver en zonas donde hasta hace poco ni siquiera se sospechaba su presencia y donde cruzarte con uno habría sido sinónimo de creer estar viendo visiones y de frotarse los ojos para asegurarse de que la vista no te está engañando.

La Asociación Serbal para la conservación de la biodiversidad ha sido testigo directo de este regreso. Han podido constatar que el ciervo común no solo se ha asentado con éxito en la provincia, sino que su expansión es mayor de la esperada, después de su reintroducción, hace años, en la Sierra de Baza, y de que su población se haya ido expandiendo con más éxito del esperado.

De la extinción al renacer

La historia del ciervo en Almería es la de muchas otras especies salvajes que han sufrido las tristes consecuencias de la presión cinegética y la pérdida de hábitat. A mediados del siglo XX, la especie prácticamente desapareció de las sierras almerienses, empujada por una caza sin control y por la transformación del entorno.

No fue hasta los años 80 cuando comenzaron los esfuerzos de reintroducción, especialmente desde la citada Sierra de Baza (Granada). Desde allí, los primeros ejemplares reintroducidos comenzaron a expandirse por las sierras limítrofes, alcanzando poco a poco la Sierra de los Filabres y otras áreas montañosas de Almería.

Un buen síntoma para el ecosistema

La expansión del ciervo no es solo una buena noticia para los naturalistas y amantes de la fauna. Según la Asociación Serbal, su presencia es un indicador de la recuperación de los ecosistemas, ya que estos animales requieren hábitats amplios, tranquilos y con buena cobertura vegetal para prosperar.

En los últimos meses, incluso se ha documentado la presencia de ejemplares en áreas próximas a Sorbas, un dato que confirma la consolidación de su avance. El ciervo vuelve a sentirse en casa, y eso habla del valor que tienen nuestras sierras y de la necesidad de seguir protegiéndolas.

Aunque la posibilidad de encontrarse con un ejemplar en libertad despierta interés y curiosidad, los expertos piden prudencia y respeto, para no invadir su territorio, sino garantizar su tranquilidad y favorecer su permanencia. Tenemos que aprender a convivir con ellos, como una parte más de nuestro entorno natural, no como una atracción turística.