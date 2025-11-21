Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«Cierro esta etapa de mi vida con la convicción de haber desempañado con honestidad y lealtad los proyectos e iniciativas que han marcado el futuro de Almería»

El ya expresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha hecho públicas a través de las redes sociales sus primeras palabras tras su detención el pasado martes

M. C. Callejón

M. C. Callejón

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:46

El ya expresidente de la Diputació Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha hecho públicas sus primeras palabras tras su detención el pasado martes en ... la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería. «Hoy asumo una difícil decisión con la firmeza de quien sabe que ha actuado siempre con integridad. Cierro esta etapa de mi vida con la convicción de haber desempañado con honestidad y lealtad los proyectos e iniciativas que han marcado el futuro de Almería por encima de cualquier otro propósito», ha manifestado.

