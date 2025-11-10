Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Formación Profesional es una oportunidad de inserción laboral rápida, según expertos.

Estos son los ciclos de FP con más salidas laborales

Los más accesibles y con mejor inserción en 2025 apuestan por la práctica, la flexibilidad y la formación dual

E. Gabriel Llanderas

Almería

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

La Formación Profesional (FP) es una de las vías más eficaces para acceder al empleo. Con una metodología centrada en la práctica y un alto ... nivel de inserción laboral, cada vez más jóvenes, y también adultos que buscan reciclarse, optan por estos estudios como trampolín directo al mercado de trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Rambla de San Antonio se inaugurará antes de la llegada de Navidad
  2. 2 El Hospital Universitario Poniente fomenta una consulta de Prehabilitación Quirúrgica
  3. 3 Reabierto al tráfico en la A-7 en Aguadulce tras el accidente que implicó a siete vehículos
  4. 4 El PSOE exige la reforma integral urgente del CEIP Jesús de Perceval
  5. 5 La III edición de Juvealmería reúne a más de 3000 jóvenes en Roquetas
  6. 6 El alcalde de La Mojonera anuncia cuando será la charla informativa anual con los vecinos
  7. 7 El partido del Almería en Ceuta se suspende
  8. 8 Una revista de viajes dedica un reportaje a Almería: «La provincia más infravalorada de España»
  9. 9 El acusado de causar disturbios en Semana Santa en Pescadería se enfrenta a cárcel y expulsión del país
  10. 10 Evacuado al hospital tras caer accidentalmente desde un tercer piso en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Estos son los ciclos de FP con más salidas laborales

Estos son los ciclos de FP con más salidas laborales