Los otros ciberataques: así actúan los hackers contra la Administración

Nerea Escámez Almería Jueves, 29 de mayo 2025, 23:40

La ciberseguridad no es algo baladí. De hecho, es una materia que está muy presente tanto en las administraciones públicas como en las entidades privadas que, constantemente, reiteran la necesidad de crear un entorno seguro y libre de ataques de ciberdelincuentes. No obstante, esto no ha impedido que los ayuntamientos o empresas privadas sufran los ataques de estos 'piratas' informáticos que buscan recompensas de sus víctimas a cambio de volver a recuperar su información.

Si bien el caso del Ayuntamiento de Níjar es el más reciente, no hay que olvidar los otros ataques y ciberestafas que han golpeado en la provincia. El más llamativo, el hacker de Roquetas de Mar. Todo comenzó el 25 de junio de 2019. Según las resoluciones judiciales de instrucción y que luego fueron considerados hechos probados en acusación y sentencia firme, el hacker modificó unos archivos contables sustituyendo los números de cuenta de los empleados públicos del Ayuntamiento de Roquetas por una cuenta en Alemania para recibir el dinero. Así, se transfirió un importe cercano a 700.000 euros destinado al abono de las nóminas de 428 empleados públicos. Además, «para no despertar sospechas y hacer creer que pudiera ser un fallo informático del Ayuntamiento, alteró aleatoriamente la relación de cuentas, de tal manera que unos trabajadores sí cobraron sus nóminas y otros no», determinó la investigación. A este respecto, la auditoría realizada al sistema informático del consistorio permitió confirmar que el autor de estos hechos llegó a borrar todos los 'logs', para no dejar huella digital. Una forma de proceder que, a juicio de la Guardia Civil, «denotaba su alto nivel delictual».

Como un juego entre ratón y gato, entraron en liza la Guardia Civil, el Juzgado número 1 de Roquetas de Mar, la Fiscalía de Delitos Informáticos, junto con la Eurojust (Agencia Europea de refuerzo de la cooperación judicial penal) y el hacker. El sospechoso fue atrapado después de hazañas en otros países y le pesa una condena de dos años de prisión.

Lejos de una intrusión cibernética, en la capital, el Consistorio almeriense denunció en 2024 haber sido víctima de un ataque de suplantación de identidad a la alcaldesa que habría intentado contactar con personas en situación de vulnerabilidad económica y pedía que los interesados se pusieran en contacto a través de una dirección de correo electrónico falsa: alcaldiaalmeria@gmail.com.

Por su parte, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) detectó durante 2024 un total de 39.862 direcciones de IP vulnerables en Almería, lo que supone el 5,98 por ciento del total de Andalucía que a su vez, con 666.901 IP comprometidas. En datos arrojados por la entidad, la ciudad de Almería destaca con más del 26% de los dispositivos comprometidos, seguida de las poblaciones de Albox (10,34%), Roquetas de Mar (8,08%) y El Ejido (7,65%).

Sevilla, Málaga o el SEPE

Los ataques cibernéticos no son hechos aislados que conciernen a Almería, sino que también se ha extendido por la región andaluza, donde el Ayuntamiento de Sevilla se vio afectado en 2023 por un ataque de hackers y pidieron un rescate de más de cinco millones de euros. La administración pública quedó totalmente paralizada sin poder prestar servicios a la población.

En 2024, el Ayuntamiento de Benalmádena también fue víctima de los ciberdelincuentes y el consistorio informó que habrían suplantado las credenciales de los trabajadores. Esta situación les obligó a activar el gabinete de crisis para resolver el problema al que se enfrentaban, sin conocer a qué tipo de archivos habían accedido. Los ataques también han afectado a otras entidades, como el Servicio Público de Empleo Estatal(SEPE)del Gobierno central. Este ataque, ocurrido en 2021, ocasionó que no se pudieran prestar los servicios que ofrecen por el virus 'ransomware'. Tres meses después, el Ministerio de Trabajo también fue víctima de los ataques de los ciberdelincuentes, así como otras secciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o Extranjería.