El Chullo, el techo de Almería, se cubre de nieve tras la bajada de las temperaturas

La bajada brusca de las temperaturas que sorprendió a partir del 19 de noviembre y las recientes precipitaciones han dejado una imagen poco habitual en ... la provincia de Almería. El Chullo, el pico más elevado del territorio almeriense, se ha podido ver cubierto de nieve. Esta estampa blanca, visible desde varios puntos de la Alpujarra y la cara almeriense de Sierra Nevada, supone uno de los primeros avisos del invierno y convierte la zona en un atractivo inesperado para senderistas y curiosos.

Aunque no es lo más frecuente ver montañas nevadas por estas latitudes, la zona donde se encuentra El Chullo sí puede presentar este tipo de paisajes en las épocas más frías del año. La nevada, sin ser extraordinaria, ha despertado interés por su belleza y por lo inusual de ver el punto más alto de Almería teñido de blanco.

Un gigante almeriense

Con 2.611 metros de altitud, El Chullo queda lejos de los grandes gigantes de Sierra Nevada, que son el Mulhacén, con 3.482 metros, y el Veleta, con 3.394, pero posee un valor simbólico innegable para la provincia. Aunque Almería suele asociarse al desierto de Tabernas, a sus playas o a sus paisajes áridos, buena parte de su territorio se ubica sobre sistemas montañosos. De hecho, es la novena provincia más alta de España, y una porción significativa de Sierra Nevada forma parte de su geografía.

Frente a los míticos picos granadinos, aquí destaca El Chullo, que se erige como el 'techo provincial' y una de las montañas más queridas por los aficionados al senderismo.

Una cima accesible desde el Puerto de la Ragua

Subir El Chullo es una de las rutas clásicas para quienes quieren disfrutar de la alta montaña sin necesidad de experiencia técnica. La ascensión más habitual parte desde el Puerto de la Ragua, situado ya por encima de los 2.000 metros. Desde allí, un recorrido de unos 6 kilómetros (ida y vuelta) permite alcanzar la cumbre en aproximadamente tres horas. La ruta es sencilla, bien señalizada y apta para senderistas con una condición física media.

En días claros, la recompensa merece la pena. Hay vistas que alcanzan el mar, panorámicas sobre los pueblos blancos de la Alpujarra, y hacia el noroeste, los grandes picos granadinos de Sierra Nevada. Aunque El Chullo no alcanza esas alturas, ofrece una experiencia muy similar, con un entorno lleno de biodiversidad y un ambiente de montaña pura.

Un reclamo para el senderismo en Almería

La popularidad de El Chullo ha crecido en los últimos años, tanto entre montañeros experimentados como entre quienes desean completar su lista de 'techos provinciales'. La facilidad de acceso y la belleza del entorno lo convierten en uno de los espacios naturales más frecuentados del interior de Almería.

Además, su área de influencia guarda múltiples atractivos para completar la jornada. Los municipios cercanos ofrecen gastronomía típica de la Alpujarra, calles con encanto y un ritmo de vida que invita a hacer una parada antes o después de la ascensión.

Una de las cumbres más elevadas de Andalucía Oriental

Aunque El Chullo es la cima más alta de Almería, queda lejos de las primeras posiciones en el ranking nacional. Encabeza la lista el Teide, en Tenerife, con 3.718 metros y naturaleza volcánica. Le siguen el Mulhacén (3.482 m), el pico más alto de la península ibérica, y el Aneto (3.404 m), en los Pirineos oscenses. El cuarto puesto lo ocupa el Veleta (3.394 m), también en Sierra Nevada, conocido además por ser accesible en parte por carretera y por las pistas de esquí que recorren sus laderas inferiores.

Aun así, El Chullo tiene un lugar especial para Almería. Su reciente manto de nieve hace recordar que la provincia no es solo sol y desierto, sino también montaña, frío y paisajes invernales capaces de sorprender incluso a los propios almerienses.