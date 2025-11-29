Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo del Puerto de la Ragua.

El Chullo, el techo de Almería, se cubre de nieve tras la bajada de las temperaturas

La cumbre más alta de la provincia ofrece una estampa inusual después de las últimas precipitaciones

E. Gabriel Llanderas

Almería

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:49

Comenta

La bajada brusca de las temperaturas que sorprendió a partir del 19 de noviembre y las recientes precipitaciones han dejado una imagen poco habitual en ... la provincia de Almería. El Chullo, el pico más elevado del territorio almeriense, se ha podido ver cubierto de nieve. Esta estampa blanca, visible desde varios puntos de la Alpujarra y la cara almeriense de Sierra Nevada, supone uno de los primeros avisos del invierno y convierte la zona en un atractivo inesperado para senderistas y curiosos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un espacio para soñar en Aguadulce
  2. 2 El Ayuntamiento de Adra condena las conductas violentas contra la Junta de Usuarios del Río Adra y reafirma su apoyo a los regantes
  3. 3 El TSJA ordena a Carboneras «culminar» la revisión de licencia del Algarrobico ante sus «meras excusas»
  4. 4 La Junta rechaza un camping de 42 bungalows en Aguamarga por su proximidad a un área de autocaravanas
  5. 5 El Puerto de Almería rehabilitará la estación marítima y mejorará su estética arquitectónica
  6. 6 Un detenido en Almería al caer una red dedicada al blanqueo de capitales con la compraventa fraudulenta de vehículos
  7. 7 COEXPHAL y AGRA redefinen la gestión de residuos agrícolas y sostenibilidad del sector
  8. 8 Siete empresas optan a construir el centro de mayores de Nueva Andalucía
  9. 9 Condenada por agredir a un policía mientras portaba 3.000 euros en drogas en Dreambeach
  10. 10 Absuelta de narcotráfico una mujer que alegó que tenía cannabis para calmar el dolor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Chullo, el techo de Almería, se cubre de nieve tras la bajada de las temperaturas

El Chullo, el techo de Almería, se cubre de nieve tras la bajada de las temperaturas