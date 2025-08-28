Las chicas de oro de Almería se hacen virales en redes Tres vecinas de Abla conquistan a miles de usuarios con su simpatía y su forma natural de contar la vida

Almería Jueves, 28 de agosto 2025

La naturalidad, el humor y la vitalidad han convertido a tres vecinas de Abla en auténticas estrellas de las redes sociales. Ya hay quien las ha calificado como las 'chicas de oro de Almería', en alusión a esa serie de humor de los años 80 basada en el día a día de cuatro mujeres jubiladas. Este trío de amigas ha conquistado a miles de usuarios gracias a un vídeo en el que aparecen listas para salir a una fiesta a bailar, relatando entre bromas cómo han dejado a sus maridos en casa frente al televisor.

«Me ha dicho que se queda viendo el fútbol y que me divierta y que baile», explica una de ellas sobre la respuesta de su marido Paco. Otra, entre risas, sentencia: «Están deseando quitarnos de en medio», en alusión a que sus maridos las animan a que salgan de fiesta.

Historias de juventud

El vídeo no solo muestra su alegría al salir a pasarlo bien, también está salpicado de recuerdos de juventud, que ellas relatan con mucho sentido del humor y desparpajo. Una de ellas cuenta cómo, en su día, la sacaron de dama en una fiesta y su madre fue a buscarla: «Uy, me pegó una paliza que para qué, porque se me hizo la una de la mañana», añade con ironía.

Su chispa almeriense ha conectado con usuarios de todas las edades, que se ven reflejados en esas historias de otra época, contadas con frescura y autenticidad. Aunque el acento las delata un poco, hay muchas personas que les preguntan que de dónde son. Lejos de limitarse a la anécdota, las abulenses dedican el vídeo a los Santos Mártires, a San Segundo, a la Virgen del Buen Suceso y al pueblo de Abla en Almería. «Y nosotras que valemos mucho», concluyen entre carcajadas.

Reacciones de felicitación

La repercusión ha sido tal que han tenido miles de 'likes' y comentarios en redes sociales. De hecho, estas almerienses no son ajenas a la popularidad, incluso han tenido apariciones en programas de ámbito nacional, donde han contado su vida con la misma naturalidad que muestran en los vídeos caseros.

Los comentarios en redes no se han hecho esperar. «Que graciosas son. Viva la juventud», apunta una usuaria, mientras otro celebra: «El Paco lo ve todo perfecto», un comentario que acompaña con un emoji de una carcajada. Hay quien asegura que quiere «salir una noche con ellas» o que ve los vídeos «en bucle» sin cansarse.

Otros subrayan el valor de su acento y expresiones, propias del municipio almeriense de Abla: «Bonito deje que compartimos gran parte de Granada, Almería y Jaén… palabras y fonética que son joyas del castellano».

Las reacciones se cuentan por cientos: «Sois maravillosas», «me encantaría irme con vosotras», «tenéis más marcha que muchas jóvenes», «son unas reinas». Desde Cádiz hasta Zaragoza, pasando por América Latina, no faltan los mensajes de cariño y admiración.

Un ejemplo de alegría

En un momento en el que lo viral suele estar dominado por la inmediatez o los retos relacionados con otro tipo de contenidos, estas tres mujeres de Abla han demostrado que el humor, la complicidad y las ganas de vivir traspasan todo tipo de fronteras. Ellas se lo pasan bien, cuentan su historia con gracia y, de paso, hacen reír a miles de personas.