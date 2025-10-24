CGT contra Acciona: la justicia da la razón al sindicato, que quedó fuera de la negociación del nuevo convenio El sindicato ve en «entredicho» el documento suscrito por el comité de empresa de la concesionaria de limpieza de Almería, servicio que está en proceso de renovación

El Juzgado de lo Social número 6 de Almería ha dado la razón a la Confederación General del Trabajo (CGT), que denunció a Acciona Urban Services S. L., concesionaria del servicio de limpieza viaria y de playas de la ciudad de Almería, y su comité de empresa (compuesto por CC OO, CSIF y Sindicalistas de Base) al considerar que se vulneró su derecho sindical al constituir la comisión negociadora del nuevo convenio y dejarles fuera de la misma.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario y sobre la que cabe recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), anula el acuerdo adoptado el 31 de marzo de 2025, cuando se nombraron «los miembros que se encargarían de la negociación del nuevo convenio colectivo» y condena a los demandados a indemnizar a la CGT con 751 euros.

Aunque desde la organización valoran, más que la cuantía, el hecho de que, a su juicio, la sentencia, si bien no anula el convenio, «lo deja en entredicho y en situación precaria al haberse negociado vulnerando los derechos fundamentales del sindicato».

«El fallo judicial deja claro que tanto la empresa como el comité de empresa, dominado por Comisiones Obreras con la complicidad callada y sumisa de CSIF y Sindicalistas de Base, incurrieron en varias irregularidades sustanciales durante la constitución de la mesa negociadora del actual convenio colectivo», asegura la CGT en un comunicado remitido este jueves tras conocer el detalle de la sentencia, firmada el pasado 14 de octubre.

Sostiene el colectivo que «de forma deliberada, se excluyó a CGT de la mesa, a pesar de ser un sindicato con representación en la plantilla y el comité de empresa, violando el derecho a la negociación colectiva».

Además, asegura que «se celebró una asamblea de afiliados y simpatizantes de CC OO que fue registrada fraudulentamente como una asamblea general de trabajadores, otorgando una legitimidad indebida a un convenio que presenta cláusulas oscuras y beneficiosas para la empresa» para, a continuación, acudir «de forma urgente a la Autoridad Laboral» para inscribir el convenio. Una «maniobra que CGT considera un intento de blindar un acuerdo ilegítimo antes de que se conozca el fallo».

Ha recordado la Confederación que esta situación se produce cuando, según está previsto, se debe licitar el nuevo pliego de condiciones del servicio de limpieza este mismo año y ha alertado de que el convenio «contenía cláusulas que otorgan una ventaja competitiva indebida a Acciona» de cara a este concurso público.

Finalmente, además de incidir en que «durante diez años» de gestión de Acciona «el servicio ha sido deplorable, con incumplimientos constantes del pliego original, desorganización y un abandono palpable, especialmente en los barrios», tilda de «altamente sospechoso» que la empresa «se esté haciendo cargo de servicios extraordinarios de mantenimiento de playas» y que «haya firmado un acuerdo con el Ayuntamiento para la contratación de personas en riesgo de exclusión social».

«Si bien esto último es loable en sí mismo, en la práctica está sirviendo para dejar en la precariedad a los trabajadores de la segunda plantilla, con contratos fijos parciales o intermitentes, que ven reducidas sus oportunidades de trabajo y cuyo puesto peligra», valora la CGT, que exige «transparencia en el próximo concurso».

