Cerro del Hoyazo: un cráter de hace seis millones de años en Sierra Alhamilla Es un punto de interés para profesionales y aficionados a la geología y para senderistas, que pueden conocer recorridos volcánicos y la popular ruta del agua

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 11 de agosto 2025, 12:53

A tan solo tres kilómetros al este de Níjar, en Sierra Alhamilla, se encuentra uno de los enclaves geológicos más interesantes de la provincia de Almería: el Cerro del Hoyazo, también conocido como Volcán de la Granatilla. Se trata de lo que algunos han definido como un atolón de coral y otros como un arrecife en forma de anillo, es decir, un antiguo estratovolcán submarino que data de hace aproximadamente 6,2 millones de años, durante el periodo Messiniense, cuando esta zona aún permanecía sumergida bajo el mar. A pesar del paso de tanto tiempo y la erosión, esta formación es aun claramente visible.

¿Qué es un estratovolcán?

El Cerro del Hoyazo es un estratovolcán porque se formó a partir de sucesivas erupciones volcánicas que generaron capas de lava, ceniza y otros materiales. Este tipo de volcanes, también llamados compuestos, se caracterizan por su forma cónica y su estructura interna en estratos o capas superpuestas. No obstante, hoy solo quedan los restos erosionados de su domo.

Además, este no es el único vestigio volcánico de la zona. Almería alberga otros cráteres antiguos, como los de Cabo de Gata o Rodalquilar, y forma parte de una región con cierta actividad sísmica, consecuencia de su compleja geología, en la que confluyen placas.

Un destino para amantes de la geología y senderistas

Hoy, el Cerro del Hoyazo es lo que queda en el campo de Níjar de lo que fue un arrecife coralino petrificado, cuando la costa bañaba el volcán submarino, que emerge ahora como un cono erosionado y un cráter visible desde varios kilómetros.

La erosión ha moldeado un valle en el interior del cráter, mientras que en el exterior se extiende un amplio terreno en el que se han ido acumulando todo tipo de minerales. Entre ellos destacan los granates incrustados en arenas volcánicas, cuarzos y dacitas, que convierten este lugar en un auténtico paraíso para geólogos y amantes de la mineralogía.

También es muy visitado por senderistas, dado que este enclave forma parte del Paraje Natural de Sierra Alhamilla. Es un oasis ecológico, que acoge una flora variada y una fauna abundante.

Rutas naturales: «Abstenerse personas con vértido»

Acceder al Cerro del Hoyazo es relativamente sencillo. Desde la autovía del Mediterráneo (A-7), basta con tomar la salida hacia Níjar. Apenas 200 metros después, una pista de tierra conduce hasta las inmediaciones del cráter. Desde allí, en una caminata de 10 a 15 minutos se alcanza el epicentro del antiguo volcán.

Existen rutas más largas, como las que parten desde Los Tristanes o el embalse de Isabel II, que permiten apreciar fósiles marinos incrustados en las rocas, así como la riqueza natural que rodea este paraje. Además, los recorridos, en muchos casos, llegan a confluir con la denominada 'ruta del agua', que lleva a pozos y aljibes de un considerable valor histórico.

La mayoría de quienes han visitado este lugar se muestran gratamente sorprendidos por la experiencia. Un senderista indica que fue un recorrido emocionante, aunque inicialmente a él le parecía que «no prometía mucho».

Otro advierte que «la ruta tiene un par de tramos complicados que no cuentan con sendero, uno al bajar desde el borde del cráter hasta el fondo del volcán, y otro antes de llegar a la presa de Isabel II, al que al final llegamos por el propio canal. Si se hace en sentido contrario probablemente se eviten resbalones. Abstenerse personas con vértigo, pues para llegar a la presa hay que atravesar el barranco pegados a su muro».