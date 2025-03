Cerca del 35% de los almerienses participa en el cribado de cáncer de colon

B. A. Almería Viernes, 28 de marzo 2025, 17:01 Comenta Compartir

La Asociación Española Contra el Cáncer en Almería ha llenado el coloquio 'Hoy tomamos café con…' organizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Colon, que se conmemora el 31 de marzo, en el que ha participado Manuel Ferrer, cirujano Colorrectal y Bariátrico. FEA UGC Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario Torrecárdenas.

Dos han sido los objetivos de esta actividad: resolver todas las dudas de los almerienses, y, sobre todo, concienciar sobre la participación de las personas entre 50 y 69 años en los programas de detección precoz de la Consejería de Salud, porque «el 90% de las personas superan el cáncer de colon si se diagnostica en su fase temprana, en el estadio 1 (existen cinco niveles)», afirma Manuel Ferrer.

La actividad, organizada en la tarde de ayer, jueves, en el Hotel Catedral, ha contado con la asistencia de personal sanitario, personas a las que se ha diagnosticado la enfermedad, socios y voluntarios de la Asociación, almerienses en general, y ha sido presentado por la presidenta de la Asociación en Almería, Magdalena Cantero, quien ha recordado que «en anteriores años hemos organizado una jornada en la Universidad y este año hemos querido innovar, con un coloquio más cercano, y el mismo objetivo, convertir a los almerienses en impulsores del diagnóstico precoz». En esta línea, Magdalena Cantero afirma que «unos minutos pueden cambiar tu vida, gracias al sencillo test de sangre oculta en heces. Porque 9 de cada 10 personas se pueden salvar si este cáncer se detecta precozmente».

Esta frase ha sido ratificada por el cirujano Manuel Ferrer: «en Andalucía y Almería, el porcentaje de personas que participa es del 35% cuando en otras comunidades alcanza el 60%. Pero hemos avanzado, pues hace tres años era del 20%. Es importante seguir concienciando puesto que el 20% de las personas que acuden con síntomas al centro sanitario y son diagnosticadas con cáncer de colon ya tienen metástasis. Ante esta perspectiva, la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería trabaja durante todo el año para sensibilizar a la población sobre la necesidad de participar en los programas de cribado, sencillos y necesarios en la población diana (entre 50 y 69 años)».

Los datos de incidencia del cáncer en la provincia de Almería en el año 2024 reflejan que se han diagnosticado 3859 nuevos casos de cáncer, de los que 530 fueron de cáncer colorrectal, situándose a la cabeza de nuevos diagnósticos. En cuanto a los fallecimientos, la cifra en Almería es de 1494 personas fallecidas como consecuencia del cáncer, de las que 226 tuvieron como causa el cáncer de colon, el segundo con mayor incidencia.

La presidenta de la Asociación ha recordado que «el Programa de prevención y detección precoz del cáncer colorrectal nace de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer. En 2007, la Asociación impulsó un proyecto de investigación del Dr. Antoni Castells con el que se consiguió confirmar el Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH) como una prueba válida para los programas de detección precoz del cáncer de colon».

Manuel Ferrer, cirujano Colorrectal y Bariátrico, ha incidido en el cáncer de colon, desde aspectos de prevención y diagnóstico. Ha explicado que las principales causas del cáncer de colon son tabaco y alcohol, sobrepeso y obesidad, inactividad física, factores dietéticos, enfermedades predisponentes y factores genéticos. «Por tanto, está en nuestras manos la prevención en un 50% de los casos con sencillos hábitos saludables».

Las dos principales recomendaciones son, por un lado, el ejercicio físico tanto de fuerza como cardiovasculares, y, por otro, la nutrición saludable, especialmente a través de la dieta mediterránea. Entre sus beneficios para prevenir el cáncer de colon se encuentran la presencia de antioxidantes y antiinflamatorios, alta densidad en polifenoles, vitaminas y omega 3.

'Juega tu papel' en la prevención del cáncer de colon

En 2024, se diagnosticaron más de 41.000 nuevos casos de cáncer de colon en España, convirtiéndolo en el tumor con mayor incidencia en el país. Y, aunque 9 de cada 10 personas pueden sobrevivir a la enfermedad si se detecta a tiempo. En datos, a pesar de que cerca de 14 millones de personas tienen derecho a participar en estos programas, según Más datos Cáncer sobre los datos extraídos de la Red de Programas de Cribado de Cáncer del año 2019, aún hay más de 7,5 millones que no lo han hecho, aumentando su riesgo de desarrollar esta enfermedad. Estas personas tienen más riesgo de morir por cáncer de colon.

Ante esta realidad, y con motivo Día Mundial Contra el Cáncer de Colon que se celebra cada 31 de marzo, la Asociación Española contra el Cáncer hace un llamamiento a la población en riesgo con el objetivo de que participen en los programas de cribado de cáncer de colon, una herramienta clave para la detección precoz y la reducción de la mortalidad de esta enfermedad.

El cribado de cáncer de colon está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años, consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba indolora, no invasiva, que se puede realizar en casa y determina la presencia de sangre no visible en las heces. El objetivo es detectar lesiones sangrantes, que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas e, incluso, malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores.

Participar en programas de cribado de cáncer de colon también permite detectar lesiones premalignas o pólipos que, en un futuro, pudieran convertirse en tumores malignos y así extirparlos. Por lo tanto, la participación en este cribado también permite evitar la aparición del cáncer.

En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer de Colon, la Asociación Española contra el Cáncer lanza la campaña 'Juega tu papel en la detección del cáncer de colon', que tiene como objetivo aumentar la participación en los programas de cribado de cáncer colorrectal, destinado a la población con edades comprendidas entre 50 y 69 años.

La campaña estará presente en farmacias y centros de salud con un mensaje claro: «Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un test de sangre oculta en heces, porque 9 de cada 10 personas pueden salvarse si este cáncer se detecta a tiempo».

