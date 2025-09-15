Cerca de 600 personas conviven con linfoma en Almería Los expertos señalan la importancia de la detección precoz y los avances terapéuticos, como la terapia CAR T y nuevos fármacos, que han mejorado la supervivencia de los pacientes

Con motivo del Día Mundial del Linfoma, que se celebra este 15 de septiembre, los especialistas recuerdan que esta enfermedad, originada en los linfocitos del sistema inmunitario, tiene actualmente una presencia significativa en la provincia de Almería. Aplicando las estimaciones de prevalencia a la población local (777.156 habitantes a 1 de julio de 2025) se calcula que alrededor de 595 personas viven con un diagnóstico de linfoma a cinco años, de las cuales unas 520 corresponden a linfomas no Hodgkin y cerca de 75 a linfomas de Hodgkin.

Los expertos señalan que, en los próximos años, el número absoluto de casos seguirá aumentando debido al envejecimiento de la población y al crecimiento demográfico. Aunque la incidencia ajustada por edad se mantiene estable o con ligeros incrementos, la prevalencia aumentará, dado que cada vez más pacientes logran superar la enfermedad o mantenerla bajo control durante largos periodos, gracias a los avances terapéuticos y a la detección temprana. Para 2050, se estima que la población almeriense mayor de 65 años podría superar el 29% del total, incrementando así la proporción de personas en riesgo de desarrollar linfomas, especialmente los de células B maduras.

La edad media de diagnóstico varía según el subtipo de linfoma. El linfoma no Hodgkin se diagnostica en torno a los 67 años, mientras que el linfoma de Hodgkin presenta una mediana de 39 años y un patrón bimodal, afectando tanto a adultos jóvenes de 20 a 30 años como a personas mayores de 55. En el caso de Hodgkin, la incidencia se mantiene estable y, dado su buen pronóstico, la prevalencia sigue creciendo.

Factores de riesgo y prevención

Aunque el linfoma puede aparecer en cualquier persona y muchos pacientes no presentan causas claras, se han identificado varios factores de riesgo. Entre ellos: infecciones crónicas como Helicobacter pylori (linfoma MALT gástrico), virus como hepatitis C, Epstein-Barr o el retrovirus HTLV-1, que pueden contribuir al desarrollo de linfomas específicos. También se ha asociado a determinados microorganismos localizados, como Chlamydophila psittaci en linfoma MALT ocular o Borrelia burgdorferi en linfomas cutáneos.

La inmunodeficiencia, la inmunosupresión por trasplantes o tratamientos prolongados, así como enfermedades autoinmunes como síndrome de Sjögren, celiaquía o tiroiditis de Hashimoto, elevan el riesgo de ciertos subtipos. Asimismo, exposiciones laborales o ambientales a pesticidas, benceno, disolventes o radiación ionizante se han relacionado con un mayor riesgo. Casos raros incluyen el linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios texturizados.

No existe un método seguro para prevenir el linfoma, pero los especialistas recomiendan medidas indirectas como tratar infecciones vinculadas, mantener una dieta adecuada, controlar el peso, practicar actividad física, evitar sustancias tóxicas y fortalecer el sistema inmunitario. La detección temprana es clave: los ganglios que aumentan de tamaño, fiebre sin causa aparente, pérdida de peso involuntaria, sudoración nocturna, fatiga o prurito persistente son señales de alerta que requieren consulta médica.

Avances en tratamiento

La tasa de curación depende del subtipo. El linfoma de Hodgkin alcanza tasas del 80-90%, los linfomas B agresivos, como el difuso de células grandes, rondan el 60%, llegando al 90% en subtipos mediastínicos, mientras que los linfomas indolentes pueden cronificarse con largos periodos de remisión. Los linfomas T menos frecuentes presentan hasta un 50% de curación.

Durante años, la base del tratamiento fue la quimioterapia combinada con anticuerpos monoclonales como rituximab, pero los pacientes con recaídas graves tenían pocas opciones aparte del trasplante autólogo de médula ósea. La verdadera revolución llegó con la terapia CAR T, que modifica los linfocitos del propio paciente para atacar células tumorales, logrando remisiones completas en linfomas B agresivos refractarios. En Andalucía, tres hospitales están acreditados para administrar CAR T: Virgen del Rocío (Sevilla), Reina Sofía (Córdoba) y Regional Universitario (Málaga).

Nuevos fármacos amplían las opciones terapéuticas: anticuerpos inmunoconjugados como polatuzumab o tafasitamab, anticuerpos biespecíficos (glofitamab, mosunetuzumab, epcoritamab) e inhibidores de tirosina cinasa de Bruton (ibrutinib, acalabrutinib, pirtobrutinib). En linfoma de Hodgkin, la combinación de quimioterapia con nivolumab o brentuximab mejora la curación en estadios avanzados.

Andalucía, referente nacional

La comunidad andaluza cuenta con hospitales con amplia trayectoria y especialistas integrados en el Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudio de los Linfomas (GOTEL), que participan en ensayos clínicos que han permitido estos avances y continúan liderando proyectos de investigación. En palabras de la doctora Silvia Sequero, coordinadora del Grupo de Trabajo de Linfomas de la SAOM: «El linfoma es una enfermedad que, en gran parte de los casos, podemos curar o controlar durante años gracias al desarrollo de nuevas terapias. En Andalucía contamos con centros de referencia, investigadores de primer nivel y acceso a los tratamientos más innovadores, lo que nos sitúa en una posición privilegiada para ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes».