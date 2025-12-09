Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cerca de 500.000 vehículos estarán obligados a llevar la baliza V16 a partir del 1 de enero en Almería. Ideal

Cerca de 500.000 vehículos estarán obligados a llevar la baliza V16 a partir del 1 de enero en Almería

El subdelegado del Gobierno y el jefe provincial de Tráfico presentan las novedades de este dispositivo luminoso que mejorará las condiciones de seguridad vial en caso de avería o accidente en la carretera

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:45

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el jefe provincial de Tráfico, José María Méndez, han presentado hoy las novedades sobre la ... obligatoriedad de llevar la nueva baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026. Según los datos de la Dirección General de Tráfico en Almería 497.418 vehículos estarán obligados a llevar este dispositivo luminoso que sustituye a los dos triángulos luminosos que se colocan delante y detrás del vehículo inmovilizado tras una avería o accidente.

