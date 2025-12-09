Cerca de 500.000 vehículos estarán obligados a llevar la baliza V16 a partir del 1 de enero en Almería

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el jefe provincial de Tráfico, José María Méndez, han presentado hoy las novedades sobre la ... obligatoriedad de llevar la nueva baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026. Según los datos de la Dirección General de Tráfico en Almería 497.418 vehículos estarán obligados a llevar este dispositivo luminoso que sustituye a los dos triángulos luminosos que se colocan delante y detrás del vehículo inmovilizado tras una avería o accidente.

Martín ha explicado que «el objetivo de esta medida es evitar que los conductores tengan que bajar de sus vehículos cuando tienen alguna avería para colocar los triángulos, transitando por la calzada o el arcén». El subdelegado ha subrayado que «cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas mientras intentan colocar los triángulos y que con el nuevo dispositivo se quiere atajar esta cifra». Ha añadido que «además de aumentar la protección de conductores y ocupantes, la baliza permite que el resto de conductores que circulan por la zona reciban un aviso a través de sus navegadores y de los paneles de mensaje variable, de que hay un vehículo parado en la calzada».

Por su parte, el jefe provincial de Tráfico ha destacado que «los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos adaptables, camiones y conjuntos de vehículos no especiales tienen que llevarla obligatoriamente. En el caso de las motocicletas, no es obligatorio, pero es aconsejable por motivos de seguridad». Méndez además ha señalado que «la baliza debe guardarse cargada en la guantera o en otro lugar accesible dentro de vehículo».

Los vehículos obligados a llevar el nuevo dispositivo en la provincia son 396.485 turismos, 57.001 camiones, 43.072 furgonetas y 860 autobuses. En el caso de las 53.168 motocicletas es recomendable llevar la baliza y los 2.325 vehículos históricos también están obligados a tenerla.

El Consejo de Ministros, en su reunión del 16 de marzo de 2021, aprobó un Real Decreto para regular los servicios de auxilio en vías públicas que incluía, como principal novedad, la sustitución de los dos triángulos que se colocan delante y detrás del vehículo inmovilizado tras una avería o accidente por un dispositivo luminoso que se sitúa en la parte más alta del vehículo. La norma estableció su obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2026. El Boletín Oficial del Estado publicó el 20 de diciembre de 2022 un nuevo Real Decreto que modifica y completa esa normativa, fundamentalmente, en lo que respecta a aspectos técnicos, de certificación y de conectividad de los dispositivos (balizas).

Los conductores han podido utilizar hasta ahora tanto los triángulos como las balizas con o sin conexión. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026 solo serán legales los dispositivos V16 conectados a la plataforma DGT 3.0.

Baliza V16 conectada

Es una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si es o no recargable.

Tras inmovilizar el vehículo en la carretera o en el arcén, el conductor tiene que encender la baliza y colocarla desde el interior en el techo del coche y, si no fuera posible, como es el caso de los autobuses y camiones, puede situarla en su puerta. También hay que activar las luces de emergencia del vehículo. La baliza V16 suele incluir un imán potente que le permite adherirse a superficies metálicas. Si el vehículo tiene una carrocería de aluminio o un techo de cristal, es posible que no se adhiera con la misma fuera que en las superficies de acero.

Cómo funciona el nuevo dispositivo

Después de activarla, la baliza emite una señal luminosa y transmite de forma automática la ubicación exacta del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0.

El dispositivo incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de realizar la conexión. Sólo hay que encenderlo. No es necesario utilizar el teléfono móvil ni ninguna aplicación.

Las compañías telefónicas no van a cobrar a los particulares ninguna cuantía por el servicio de conectividad, ya que la legislación marca una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años, cuyo coste está contemplado en el precio de venta del dispositivo V16.