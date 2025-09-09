Los centros escolares, en perfecto estado de revista para comenzar el curso Durante el verano, pero sobre todo en agosto, los ayuntamientos se han esmerado en atender las demandas de limpieza, pintura y arreglos varios

JUAN SÁNCHEZ Almería Martes, 9 de septiembre 2025, 23:03

Quien no se haya escondido tiempo ha tenido. Lo gritan los pequeños cuando juegan al escondite y algo parecido se podría decir de los ayuntamientos almerienses de cara al comienzo del nuevo curso escolar. Han contado con las vacaciones estivales para reparar, limpiar, sanear y pintar los centros escolares y la mayor parte de ellos han hecho los deberes, si bien siempre hay algún rezagado.

Las instalaciones destinadas a segundo ciclo de Infantil, Primaria y EducaciónEspecial públicas dependen de las administraciones locales en cuanto a mantenimiento y personal administrativo.La Junta de Andalucía es la competente en la parte docente y en la ejecución de nuevas infraestructuras o ampliación de las existentes. Sobre el papel todo parece claro, pero en ocasiones, como continuamente ocurre en la vida cotidiana de nuestro país, hay lugar para una o varias interpretaciones y es entonces cuando llegan lo brazos cruzados y unos y otros hacen novillos con el consiguiente malestar de la comunidad educativa y de los progenitores de los alumnos.

Esta mañana los 248 colegios de la provincia abren sus puertas para dar la bienvenida a los estudiantes, unos de nueva incorporación, y otros, la mayor parte, de continuación de expediente académico. El acceso depende de las distintas direcciones de los centros, pero suele ser a intervalos temporales por curso para facilitar la recepción de los más pequeños por parte de quienes van a ser sus tutores educativos hasta el próximo mes de junio y para la aclimatación de los escolares, fundamentalmente de los que cuentan o están a punto de cumplir los tres años, que pisan por primera vez el 'cole' de los mayores, atrás quedarán para el recuerdo las guarderías y jardines de infancia.

Se inicia la educación obligatoria y para esta puesta de largo la práctica totalidad de los centros educativos de la provincia han pasado su particular ITV durante los meses de julio y agosto. En casi todos se han ejecutado trabajos de distintas áreas como limpieza y desinfección, pintura, jardinería, albañilería, electricidad, fontanería o cerrajería, principalmente para dar respuesta a las peticiones de los centros.

Pese a que durante todo el año se llevan a cabo diferentes trabajos de mantenimiento, el grueso de las actuaciones se dejan aparcadas para el verano con el objetivo de causa las menores molestias al alumnado, aunque en ocasiones puntuales, motivadas fundamentalmente por la urgencia, es inevitable acometer actuaciones de una importancia relativa mientras se imparten las jornadas lectivas.

Entre las intervenciones en los colegios acometidas este verano destacan, de forma general, el pintado de aulas, zonas comunes y exteriores; reparaciones en ventanas y puertas, sanitarios, suelos, mosquiteras, timbres y porteros automáticos; recolocación de mobiliario; trabajos de albañilería y jardinería en diferentes puntos; puesta a punto de los huertos escolares; limpieza de choque, desinsectación y baldeos de los centros; así como revisión y desinfección de todos los equipos de aire acondicionado, entre otras actuaciones demandadas por los centros educativos para mejorar las instalaciones.

Como advierte la primera teniente de alcalde del municipio de Huércal de Almería y concejala de Educación, Almudena Serrano, «como cada año, desde el Ayuntamiento realizamos las actuaciones necesarias en los centros educativos de nuestro municipio, abarcando desde la limpieza y la desinfección hasta diversos oficios, con el objetivo de que todas estas mejoras estén completadas antes del inicio del nuevo curso escolar, garantizando así una vuelta segura a las aulas para los alumnos».

Además añade que «para nosotros es muy importante que la vuelta al cole en las aulas, baños, zonas comunes, despachos y patios estén en óptimas condiciones para el regreso de los estudiantes. Por ello se aprovecha este periodo no lectivo para verificar el estado de la infraestructuras, la limpieza y la seguridad de las instalaciones, adaptando los espacios a las nuevas necesidades que surjan y con las medidas de higiene más adecuadas posibles».

Más de 73.200 estudiantes regresan hoy a las aulas

Un total de 73.273 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan las clases hoy en 248 centros docentes de Almería. El día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos (85.440 estudiantes), mientras que el día 22 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas), con 7.162 estudiantes. En su conjunto, este mes de septiembre comenzarán las clases en la provincia un total de 177.457 estudiantes, incluidos los menores de tres años, y más de 12.200 docentes en 694 centros, tanto públicos como concertados y privados.

En este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de natalidad, en este caso con más de 800 estudiantes menos respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

A pesar del descenso del alumnado y por séptimo curso consecutivo el Gobierno andaluz volverá a apostar por el refuerzo de la plantilla docente con la puesta en marcha de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la concertada, las sostenidas con fondos públicos. Son 387 los refuerzos en la plantilla pública para un total de 11.118 docentes en la provincia almeriense.

Específicamente, los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales crece en 29 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 1.366, 426 más respecto al 2018, un 45,3% de incremento. Asimismo, este curso la Consejería culmina el proceso de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia tanto a los docentes de la red pública como de la concertada Esta medida ha supuesto una inversión de 256,8 millones.