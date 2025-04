¿Qué centros educativos de Almería disfrutarán del puente del Primero de Mayo?

E. Gabriel Llanderas Almería Miércoles, 30 de abril 2025, 19:42 Comenta Compartir

Llega el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y es un día festivo nacional, en el que los centros educativos permanecen cerrados. Sin embargo, al día siguiente, viernes, es laborable, por lo que se generan las dudas para muchos estudiantes y sus familias sobre si habrá que acudir al colegio o instituto.

Entonces, ¿el 2 de mayo hay que asistir al aula? Quizá en el subconsciente colectivo está la creencia de que, con toda seguridad, se hace puente. Sin embargo, la realidad no es tan obvia, dada la regulación vigente de la Junta de Andalucía.

Todo depende del municipio

Lo primero que hay que saber es que la respuesta tiene que ver con el municipio en el que esté ubicado el colegio o instituto, porque de eso dependerán las festividades locales. Estas tienen una gran importancia, porque deben encajarse en el calendario escolar junto con los festivos nacionales y autonómicos. Además de eso, hay que tener en consideración que el número mínimo de días de clase o lectivos marcados por la Junta de Andalucía en la Educación Infantil, Primaria y Especial es de 178 y en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional es de 175.

Partiendo de esa base, cada centro educativo, a través de la decisión que tome su Consejo Escolar, es el que hace una propuesta a principios del año académico para esas fechas, que deben ser aprobadas por la Delegación Territorial de la Consejería de Educación. La conclusión es que, en la realidad, hay colegios que podrían tener clase y otros que no.

Los propios centros educativos se ocupan de comunicarlo previamente a las familias. Desde la Consejería exponen que «el calendario escolar provincial deberá estar expuesto permanentemente y de forma visible en cada centro docente y se entregará copia del mismo a los miembros del Consejo Escolar, Asociaciones de Madres y Padres, así como a las Asociaciones de Alumnos y Alumnas, en su caso, para conocimiento de la comunidad escolar».

Quienes aún tengan dudas, y dada la gran cantidad de centros educativos que existen en la provincia de Almería, pueden consultar el calendario específico del centro que les interese. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía lo tiene alojado en su página web y es fácil encontrarlo tan solo tecleando en el buscador de internet calendario escolar en Andalucía y pinchando, en el mapa que aparece, sobre la provincia correspondiente.

Días festivos y días no lectivos

Para muchas familias con ambos progenitores trabajando, la diferencia entre días festivos y días no lectivos es clave. En los días festivos, tanto el alumnado como los adultos suelen tener descanso laboral y escolar. Sin embargo, en los días no lectivos -aquellos en los que no hay clase pero que no son festivos laborales- los niños y niñas se quedan en casa mientras sus padres o madres deben acudir a su puesto de trabajo. Esta situación puede suponer un reto importante de conciliación familiar, ya que obliga a buscar alternativas para el cuidado de los menores durante esa jornada.