Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las ciudades europeas atraen a los almerienses por su ambiente y decoración navideña.

Centroeuropa arrasa entre los almerienses como destino para el puente de diciembre

El puente de la Constitución y la Inmaculada dispara los viajes a ciudades como Bruselas, Berlín o Budapest y a destinos típicamente navideños como Alsacia, Baviera o Colmar

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:46

Comenta

La Navidad está a la vuelta de la esquina y muchos almerienses ya tienen ganas de vivirla con todo lo que trae consigo de decoración, ... ambiente festivo, mercadillos, luces y villancicos. Y ese entusiasmo no se queda solo en las calles de los municipios. Las agencias de viajes de la provincia confirman que quienes planean salir de nuestras fronteras para hacer turismo ya han empezado a mover ficha y a preparar las maletas, adelantando así la temporada navideña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuente Victoria estrena escudo y bandera en su Casa Consistorial
  2. 2 Últimos días para inscribirse para la Jura de Bandera en El Parador
  3. 3 Los contratos de la Diputación de Almería, cuatro años en el centro de la investigación
  4. 4 Cementerios, parques y reparaciones en los pueblos, las obras investigadas
  5. 5 Indemnizan a un hombre que fue absuelto en juicio después de pasar 224 días en prisión preventiva
  6. 6 Empresarios de la piedra natural reclaman «diálogo social» y respuestas a la «presión regulatoria» en las pymes
  7. 7 El pueblo almeriense ejemplo de biodiversidad: 2.354 especies de plantas y más de 18.000 de invertebrados
  8. 8 Amat recibe a la artista Aroa Salaño, participante en La Voz Kids
  9. 9 La III Jornada para la Prevención del Suicidio aborda la Salud Mental en los Mayores
  10. 10 Cementerios, parques y reparaciones en los pueblos, las obras investigadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Centroeuropa arrasa entre los almerienses como destino para el puente de diciembre

Centroeuropa arrasa entre los almerienses como destino para el puente de diciembre