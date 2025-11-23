Centroeuropa arrasa entre los almerienses como destino para el puente de diciembre

La Navidad está a la vuelta de la esquina y muchos almerienses ya tienen ganas de vivirla con todo lo que trae consigo de decoración, ... ambiente festivo, mercadillos, luces y villancicos. Y ese entusiasmo no se queda solo en las calles de los municipios. Las agencias de viajes de la provincia confirman que quienes planean salir de nuestras fronteras para hacer turismo ya han empezado a mover ficha y a preparar las maletas, adelantando así la temporada navideña.

La primera gran escapada llega del 6 al 8 de diciembre, con el tradicional puente de la Constitución y la Inmaculada, y las agencias de viajes coinciden, los destinos típicamente invernales y navideños se llevan la palma. Centroeuropa es el destino favorito de este año. Parejas, familias y viajeros en solitario se han adelantado ya a reservar escapadas a ciudades y regiones donde la Navidad se vive con intensidad, luces y mercadillos. Es lo que se conoce como turismo de 'mercadillos navideños'.

Según explica la agencia Míster Viajes, el fenómeno es claro: «Lo típico para el puente son los destinos de Centroeuropa, con mercadillos navideños. En diciembre, el 85% de las reservas es Centroeuropa y el resto, alrededor del 15%, se marcha a zonas de playa como el Caribe o Maldivas». El gasto medio por persona, detallan, ronda los 1.000 euros, una cifra similar a la de años anteriores. «Centroeuropa sigue siendo el rey de los destinos», remarcan.

En ese mapa de destinos estrella destacan Alsacia y, sobre todo, la región de Colmar (Francia), cuya ambientación navideña está especialmente de moda entre los almerienses este invierno. También Rothenburg ob der Tauber, un clásico alemán al que se accede vía Núremberg, y donde los mercados artesanales y la decoración tradicional atraen a miles de visitantes cada año.

Mercadillos, ciudades históricas y Papá Noel

Desde Viajes Natur World confirman esa misma tendencia: «Los principales destinos para el puente son los mercadillos de Centroeuropa y también Estambul, porque ahora hay vuelo directo desde Almería».

En la agencia Indalmundo también apuntan al centro del continente como la opción mayoritaria: «El destino estrella es Centroeuropa, y Estambul también, porque hay una salida desde Almería». El gasto medio de sus clientes para este puente se mueve entre 800 y 1.000 euros.

Por su parte, Viajes Atiempo destaca destinos como Alsacia, Bruselas, Budapest o Berlín, muy populares especialmente para viajes en familia. «Son escapadas cortas, muy navideñas y con buena acogida entre los almerienses».

Y aunque la Navidad se vive en toda la parte central de Europa, hay un destino que sigue despertando fantasía: Laponia. Míster Viajes confirma que también hay reservas para ver a Papá Noel en su territorio, un viaje más exclusivo que crece temporada tras temporada.

Caribe y Maldivas, la alternativa soleada

Aunque Centroeuropa domina con claridad, no falta quien busca sol. Aproximadamente un 20% de los almerienses que viajan en estas fechas optan por destinos cálidos como República Dominicana, México o cruceros por el Caribe, además de las cada vez más demandadas islas Maldivas (en el Océano índico, al sureste de Asia). «Quieren tranquilidad y calor», resumen desde Míster Viajes. Las agencias insisten en que en estas fechas conviene reservar cuanto antes, especialmente en rutas con alta demanda o pocas plazas disponibles.

El viajero reserva el gasto para los viajes al extranjero

Los datos del segundo trimestre de 2025 procedentes del Informe de Coyuntura Turística de España confirman un giro en las preferencias de los residentes. Así, mientras los viajes dentro del país mantienen una tendencia a la baja, con un descenso acumulado del 5% en el semestre y retrocesos del 4,5% en mayo y junio, las escapadas al extranjero alcanzan cifras históricas, superando los 5,19 millones de desplazamientos y creciendo más de un 11% interanual.

El contraste se acentúa en el gasto. El turista que se mueve por España invierte una media de 243 euros por viaje, con fuertes aumentos en Baleares, Canarias, Navarra o Andalucía, mientras que quien cruza la frontera gasta cuatro veces más, en torno a 1.000 euros, impulsado por estancias que rondan las siete noches, más del doble que las domésticas.

En el ámbito nacional, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran más del 56% de los viajes, con Andalucía y Cataluña creciendo por encima del 5% y el País Vasco como destino revelación al superar el millón de desplazamientos (+20%). También suben los viajes interregionales (+6%), especialmente entre residentes de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Las motivaciones se mantienen estables. Uno de cada tres viajes responde a visitas a familiares o amigos, mientras que hoteles y apartahoteles continúan como las opciones de alojamiento reglado más utilizadas.

Crece el interés por destinos lejanos

En el extranjero, Portugal y Francia absorben el 51% de los viajes, con Europa concentrando casi el 90% del total. No obstante, el interés por destinos lejanos crece con fuerza. Estados Unidos se consolida como primer destino de larga distancia y Asia registra un aumento del 40% respecto al año anterior. Las motivaciones culturales (34,8%) y las visitas a conocidos (21,9%) se mantienen como las principales razones para salir fuera.

En conjunto, las cifras dibujan un patrón claro, porque aunque los españoles viajan menos dentro del país, cuando planifican escapadas internacionales apuestan por experiencias más largas, más completas y de mayor gasto, revelando un cambio en la distribución del presupuesto viajero.

«La subida del ESTA apenas afectará a los que viajen a Estados Unidos»

La reciente subida del permiso ESTA, necesario para viajar a Estados Unidos, de 21 a 40 dólares, ha abierto interrogantes entre quienes planean visitar el país norteamericano. Sin embargo, las agencias almerienses lo tienen claro y piensan que el aumento no tendrá impacto real en las reservas.

Desde Indalmundo señalan que el incremento es insignificante en comparación con el coste total del viaje: «Estamos hablando de unos 20 euros más. Un viaje a Nueva York o Los Ángeles implica una inversión mucho mayor en vuelos, alojamiento y actividades. No va a influir en la decisión de viajar».

En Viajes A Tiempo, con más de diez años de experiencia, coinciden: «El que viaja a Estados Unidos se gasta varios miles de euros. Que el ESTA cueste un poco más no va a cambiar sus planes». Apuntan también que entre los destinos favoritos están Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco.

Por su parte, Míster Viajes recuerda que un viaje al país norteamericano suele costar «unos tres mil euros de media», dependiendo de la ruta y los servicios contratados. «No creemos que esta subida vaya a influir. En muchos países existen tasas similares y el cliente ya lo tiene asumido», afirman. Indican que alrededor del 20% de sus clientes viajan cada año a Estados Unidos, una cifra que se mantiene estable.

Además, las agencias recuerdan que el ESTA es un trámite rápido, válido durante dos años y que apenas supone una gestión menor dentro de la planificación del viaje. El atractivo de destinos como Nueva York, Miami o California, aseguran, seguirá pesando más que el coste de esta autorización.