El Centro de Prevención de Riesgos Laborales realiza más de 500 visitas de asesoramiento a empresas para mejorar su seguridad Amós García anuncia en la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales que en las próximas semanas se aprobarán los incentivos a inversiones preventivas de pymes

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha presidido hoy la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, en la que se han abordado la evolución de la siniestralidad en los ocho primeros meses de 2025 y las actuaciones realizadas en la provincia para mejorar la seguridad laboral hasta octubre. Entre las medidas que desarrolla el Gobierno andaluz, Amós García ha destacado las 511 visitas de información y asesoramiento a empresas almerienses realizadas por los técnicos habilitados del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, que han contribuido a subsanar deficiencias en 117 empresas.

Asimismo, el responsable provincial de Empleo ha destacado los incentivos a pymes y autónomos para inversiones y proyectos en materia de prevención, que cuentan con 423.516 euros de presupuesto provincial en la actual convocatoria. Amós García ha precisado que el Centro de Prevención «está ultimando la tramitación de las solicitudes presentadas por las empresas de la provincia, que cubren el crédito disponible» y ha estimado que en las próximas semanas «estos fondos llegarán a las pymes para que puedan mejorar la seguridad y salud laboral en sus centros de trabajo».

Amós García ha recordado que estos incentivos y las visitas de asesoramiento «son algunas de las múltiples medidas que está ejecutando la Junta de Andalucía en el marco de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028, suscrita con los agentes económicos y sociales más representativos de Andalucía» y ha resaltado «el compromiso del Gobierno andaluz con la extensión de la concienciación en seguridad laboral y la gestión eficaz de los riesgos en el trabajo».

El delegado territorial ha subrayado «el clima de diálogo y colaboración que preside la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, importante para que podamos seguir avanzando en esta tarea conjunta que tenemos todos los agentes implicados en el ámbito laboral». Asimismo, ha recordado que «los esfuerzos realizados para extender la cultura preventiva en la provincia se reflejan en un descenso el 20% del índice de incidencia -el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores- entre 2019 y 2024, y del 8,1% en el último año, mientras que aumenta la población trabajadora».

La Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales está integrada por la Delegación de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, representantes de UGT, CC.OO., Asempal, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía y las Delegaciones de Salud y Consumo y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria y Energía.

Formación y sensibilización en sectores y riesgos clave

Amós García ha aludido a las actividades de formación y sensibilización programadas por el Centro de Prevención en la provincia para el último trimestre de este año, alineadas con los objetivos de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre las cuales ha destacado el desayuno informativo sobre la capacidad de adaptación en el ámbito de la prevención en el sector agrícola, que tendrá lugar mañana, organizada por el Laboratorio Observatorio Andaluz de Condiciones de Trabajo en el Sector Agrícola (LASA), cuya actividad está financiada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

También ha mencionado las jornadas técnicas previstas sobre riesgos psicosociales, inteligencia artificial en el ámbito de la prevención, exposición a sílice cristalina y seguridad laboral vial, «que ponen el acento en algunos de los riesgos emergentes y principales contingencias presentes en nuestra provincia». Además, ha anunciado jornadas formativas en primeros auxilios, evacuación y extinción de incendios para empleados públicos y miembros del Ejército de Tierra en el último trimestre de 2025.

Asimismo, ha recordado las 15 acciones de formación y concienciación realizadas en lo que va de año y en las que han participado 420 personas, «centradas en los principales riesgos laborales, como las caídas en altura, el estrés térmico y los trabajos con amianto». También se han desarrollado formaciones en primeros auxilios para personal de la Junta de Andalucía y del Ejército de Tierra y la Legión, unas jornadas de difusión de buenas prácticas en prevención de empresas almerienses, formación de delegados de prevención, y dos jornadas sobre integración de la perspectiva de género en la seguridad y salud laboral y riesgos psicosociales asociados al trabajo 5.0.

Otras actuaciones de concienciación realizadas en lo que va de año son las campañas en medios de comunicación sobre prevención del estrés térmico por calor, caídas en altura y seguridad laboral en general; la campaña 'Aprende a crecer con seguridad' desarrollada en febrero y marzo, con 11 colegios y 494 escolares participantes; la colaboración con las jornadas de prevención de la empresa Cítricos Andarax; y la emisión del programa semanal 'Seguridad laboral al día' junto a Dipalme Radio.

Otras actuaciones destacadas del Centro de Prevención hasta el 30 de septiembre de este año han sido la realización de 60 informes de investigación de accidentes más otros 6 en curso, el envío a la Fiscalía de 55 informes y 24 partes de accidentes y la emisión de 110 informes sobre pluses de peligrosidad y penosidad, 29 de planes de amianto y 833 informes en el área de vigilancia de la salud.

Descenso de la siniestralidad entre enero y agosto de 2025

El número total de accidentes en jornada laboral durante los ocho primeros meses del año ha descendido de manera significativa, un -6,02%. Se han producido cuatro accidentes mortales, dos de ellos in itinere, lo que supone un -81,82% menos que en los ocho primeros meses de 2024. Los accidentes graves en este período son 43, los mismos que entre enero y agosto de 2024. Por sectores, la siniestralidad ha caído en todos: un -10,78% en agricultura, un -8,7% en industria y un -10,75% en construcción y un -3,35% en servicios.

Por otra parte, ha descendido el índice de incidencia en un -8,1% en la comparativa interanual del período de enero a agosto, mientras que han subido las afiliaciones a la Seguridad Social en la provincia en un 2,25 % respecto a agosto de 2024.