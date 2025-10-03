Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vistas del barrio de Pescadería y el Centro Histórico de Almería. R. I.

Centro Histórico, Almedina o la Chanca-Pescadería recibirán los 12 millones europeos aprobados para la capital

El Ayuntamiento de Almería, que solicitó financiación para iniciativas valoradas en 20 millones, podrá financiar proyectos por 14 millones de euros con las ayudas aprobadas

Ideal

Almería

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:01

Comenta

El Ayuntamiento de Almería ha conseguido una financiación provisional de casi doce millones de euros con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro de la convocatoria del Plan EDIL, destinada a impulsar el desarrollo urbano sostenible en ciudades españolas.

Esta financiación permitirá acometer un ambicioso plan de actuaciones valorado en algo 14.057.535 euros (la solicitud municipal se elevaba en esta convocatoria a los 20 millones, cantidad reducida por criterios de reparto) de los que la Unión Europea cubrirá el 85% y el resto será aportado por el propio Consistorio, explicó ayer la portavoz del Equipo de Gobierno, Sacramento Sánchez, tras conocerse la resolución remitida por la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Para Sánchez es «muy buena noticia» así como un «reconocimiento más al buen trabajo que se viene realizando, desde el equipo de gobierno y de todo el personal del Ayuntamiento», en el diseño y planificación de proyectos que puedan verse beneficiados de fondos europeos.

El proyecto municipal presentado a esta convocatoria, denominado 'Almería Ciudad Abierta y de Encuentro', tiene como objetivo transformar el Centro Histórico y los barrios de La Chanca-Pescadería, Almedina y Barrio del Santo, a través de actuaciones integradas en tres grandes ejes: inclusión cultural y patrimonial, reactivación económica y empleo y sostenibilidad con soluciones de adaptación climática y digitalización, recordaron ayer desde el Consistorio en un comunicado.

«La asignación obtenida permitirá al Ayuntamiento ejecutar las principales actuaciones previstas, dando continuidad a los trabajos ya iniciados con la Agenda Urbana Almería 2030 y consolidando un modelo de ciudad más inclusiva, sostenible y competitiva», concluyó Sánchez.

Te puede interesar

