Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
R. I.

El Centro de Diagnóstico y Tratamiento 'Bahía de Almería' de Torrecárdenas comienza hoy su actividad

El espacio cuenta con 133 consultas, mientras que el Hospital de Día Médico está equipado con 24 sillones y cinco camas

E. P.

Almería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:27

Comenta

El nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento 'Bahía de Almería' del Hospital Universitario Torrecárdenas va a iniciar su actividad este lunes con la puesta en ... marcha de las primeras seis consultas de Neumología en el marco de un plan de puesta en marcha progresivo que prevé la plena operatividad de espacio hospitalario a principios de 2026 conforme a la planificación de la dirección, que encabeza su gerente, Manuel Vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 David Bisbal viste a Almería de Navidad
  2. 2 El Ejido impulsa el programa de dinamización juvenil en el espacio Murgijoven
  3. 3 El PSOE celebra que El Canalillo vaya a contar con red de saneamiento gracias a fondos europeos
  4. 4 Vícar pone en marcha un programa de empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad
  5. 5 Cuando los taxis eran negros
  6. 6 Estudiantes reflexionan sobre micromachismos en un escape room
  7. 7 La Escuela Agraria de Vícar programa un curso sobre cultivos
  8. 8 A prisión nueve de los 16 detenidos tras incautar 1,5 toneladas de cocaína en Almería
  9. 9 Talleres de nutrición, escape room científico y teatro por el CienciaPark en Roquetas
  10. 10 La Olimpiada de Mayores de Vícar regresaba con una ruta por la Universidad de Almería hasta el Cable Inglés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Centro de Diagnóstico y Tratamiento 'Bahía de Almería' de Torrecárdenas comienza hoy su actividad

El Centro de Diagnóstico y Tratamiento &#039;Bahía de Almería&#039; de Torrecárdenas comienza hoy su actividad