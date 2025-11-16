El Centro de Diagnóstico y Tratamiento 'Bahía de Almería' de Torrecárdenas comienza hoy su actividad

El nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento 'Bahía de Almería' del Hospital Universitario Torrecárdenas va a iniciar su actividad este lunes con la puesta en ... marcha de las primeras seis consultas de Neumología en el marco de un plan de puesta en marcha progresivo que prevé la plena operatividad de espacio hospitalario a principios de 2026 conforme a la planificación de la dirección, que encabeza su gerente, Manuel Vida.

Después de tres años de obras, el nuevo centro que aúna las especialidades médicas abre por fin sus puertas a los servicios de consultas externas aunque también concentra en sus instalaciones el Hospital de Día Médico, en la planta cero; y el Hospital de Día Oncológico, en la planta 1; además del servicio de Diagnóstico por Imagen, que se pondrá en marcha próximamente junto con Rayos.

El centro de diagnóstico y tratamiento cuenta con 133 consultas, mientras que el Hospital de Día Médico está equipado con 24 sillones y cinco camas. Asimismo, el Hospital de Día Oncológico se ha dotado con 26 sillones y tres camas. El espacio incluye dos salas de Rayos X convencional, dos salas de Ecografía, un TAC y una Resonancia Magnética.

El centro ambulatorio dará cabida a las especialidades de Neurología, Infecciosos, Rehabilitación, Tomografía, Resonancia, Ecografía, Rayos, Digestivo, Traumatología, Oncología, Otorrino, Anestesia, Urología, Medicina Interna, Reumatología, Hematología, Dermatología o Cirugía Vascular, entre otras.

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ya señaló el cambio efectuado en los últimos años en el complejo hospitalario Torrecárdenas, con la puesta en marcha del Hospital Materno Infantil 'Princesa Leonor', al que se unen ahora estas consultas externas y que, próximamente, contará con un nuevo parking en altura con capacidad para mil vehículos.

La puesta en marcha de este nuevo equipamiento conlleva además la reestructuración de todos los circuitos de consultas externas del hospital, lo que permitirá liberar espacios del edificio central de cara a mejorar la hospitalización de pacientes.

A través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Junta ultimaba la puesta a punto del inmueble en el que se han invertido 22,6 millones de euros mediante la contratación del mobiliario general y específico de este edificio de consultas externas, a lo que se dedicaron otros 2,8 millones de euros.

En total, y tras las modificaciones del proyecto inicial, la nueva dotación de Torrecárdenas, que conecta con el edificio general y el Hospital Materno-Infantil, distribuye sus nuevos equipamientos en un total de seis plantas sobre la rasante del suelo.

Las obras del edificio de consultas externas se iniciaron el 9 de noviembre de 2022, si bien no fue hasta el 3 de abril del año siguiente cuando se efectuó el acto institucional para la colocación de la primera piedra que encabezó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto con la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

La actuación, cofinanciada con fondos Next Generation y fondos Feder a través de la Junta de Andalucía, se llegó a licitar hasta en tres ocasiones, de modo que incluso se resolvió el primer contrato adjudicado en 2019 por un importe de 10,5 millones de euros, menos de la mitad de su coste final.