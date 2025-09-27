El centro comercial de El Toyo arrancará la próxima primavera y abrirá a inicios de 2027 Se llamará Cabo Gata Plaza y, junto a la cadena alemana Lidl, se ubicará la cooperativa valenciana Consum como grandes superficies de alimentación

El centro comercial de El Toyo ya tiene cronograma de actuación: obras en la primavera de 2026 e inauguración un año después, en el primer cuatrimestre de 2027. Así lo han adelantado a IDEAL Miguel y Darío Santaella, representantes de Grupo Santaella que, junto a Joigca, integra Joisán, la mercantil que se adjudicó por 16 millones de euros el suelo terciario de esta urbanización turística surgida al albor de los Juegos Mediterráneos 'Almería 2005' para su posterior desarrollo.

Y es que, tras la aprobación en pleno, el pasado mes de abril, del estudio de ordenación en el ámbito de las parcelas CTRC y EL2 del Plan Parcial El Toyo, se avista ya el despegue del parque comercial planteado junto al Hospital de Alta Resolución.

Con este trámite solventado, ya ha sido posible, no en vano, dar un segundo paso administrativo por parte de Joisán: presentar al Ayuntamiento de Almería el proyecto de reparcelación, hito que ocurrió el pasado mes de julio, mientras que la sociedad promotora espera entregar a la Administración local el proyecto de urbanización «en la primera semana de octubre», ha avanzado a este periódico Darío Santaella. Todo, para poner la alfombra roja a la colocación de la primera piedra del futuro centro comercial que, en una primera fase, aglutinará pequeñas y medianas superficies, y prevé abrir sus puertas, «si todo va bien», en la primavera de 2027.

«Queremos que sea un lugar que genere comunidad, donde se vivirá y convivirá», declaran los empresarios Miguel y Darío Santaella

Será entonces cuando Cabo Gata Plaza, que así se llamará el centro comercial aunque se publicitará como CGP Plaza, suba la persiana no solo a los vecinos de la urbanización de El Toyo, sino también a los residentes de toda la ciudad y de los núcleos del resto de la provincia, principalmente, del Levante almeriense. Pretende ser, confían los hermanos Miguel y Darío Santaella, «la respuesta a una necesidad en un entorno único», como expresa el folleto publicitario que su compañía piensa difundir en los próximos días con los datos más relevantes del proyecto, junto a la puesta en marcha de una página web -www.cabogataplaza.es- con toda la información que estará disponible en internet, a un solo 'clic', para quienes estén interesados en conocer más detalles sobre esta iniciativa empresarial que persigue hacer más fácil la vida a quienes residen en el entorno, además de generar empleo, alternativas de ocio y riqueza.

La emoción y la ilusión de ambos empresarios es evidente tras una espera de dos décadas hasta que han empezado a encajar todas las piezas económicas, de interés empresarial y, también, administrativas. Y, de todo ello, ya es partícipe el propio Ayuntamiento de Almería. «En agosto pasado le presentamos el proyecto a la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y a la concejala Eloísa Cabrera, aunque es un proyecto vivo aún y modificable, pero que está cerrado en lo esencial», ha declarado Darío Santaella a IDEAL.

El acuerdo con la compañía de comida rápida «ya está adoptado en Madrid pero aún falta la firma»

«Pretendemos que Cabo Gata Plaza no sea un punto de venta más. Queremos que sea un lugar que genere comunidad. Será un espacio donde se vivirá y convivirá y que, además, tendrá un impacto económico y social de enorme relevancia, dado que generará empleo, atraerá inversión e impulsará el desarrollo local», defienden al unísono ambos empresarios sobre unas instalaciones enmarcadas, al Este, por el Hospital de Alta Resolución y, al Oeste, por la futura Ciudad Deportiva de la UD Almería.

Las locomotoras

Como ya avanzara IDEAL en diciembre de 2022, Lidl (a Levante de la gran superficie) pilotará el desarrollo de este suelo comercial; si bien, serán finalmente dos los operadores de alimentación que actuarán como locomotoras: a la cadena alemana se sumará la cooperativa valenciana Consum (a Poniente). Grupo Santaella ha formalizado, de hecho, sendos contratos que, según han confirmado a IDEAL ambos hermanos, «están ya firmados».

Las instalaciones comerciales contarán, por otra parte, con una gran superficie de comida rápida. «Muy conocida», remarca Miguel Santaella hijo, que adelanta que «el acuerdo ya está adoptado en Madrid pero aún falta la firma», por lo que no quiere adelantar el nombre «aunque todo esté cerrado». Solo apuesta por que será uno de los principales «reclamos» para los almerienses en la zona.

«Es un proyecto vivo aún y modificable, pero que está cerrado en lo esencial» Darío Santaella Grupo Santaella

Y, junto a ella, una gasolinera para completar los servicios de este emplazamiento que dispondrá, en el área de pequeñas y medianas superficies, de comercios destinados a cosmética, hogar, animales, ocio y moda.

Dos fases constructivas

El centro comercial de El Toyo está previsto que se desarrolle en dos fases: en la primera, con apertura fechada en el primer cuatrimestre de 2027, se instalarán las dos grandes operadoras de alimentación y un mix comercial de restauración, moda, ocio, hogar y complementos dentro del espacio de pequeñas y medianas superficies, junto a un gran área de juegos y zonas verdes; y en la segunda, prevista para el primer cuatrimestre de 2028, «apostamos por una mezcla de medianos y grandes operadores comerciales y de ocio especializados», apuntan desde Grupo Santaella.

En este caso, la idea es crear una galería comercial que «dé cobertura a las necesidades de la zona gracias a los emprendedores locales» a través de negocios de restauración, cafeterías, heladerías, parafarmacia, óptica, clínica dental, clínica veterinaria, peluquería, lavandería o lotería, entre otras propuestas.

Ya en el exterior, el parque comercial dispondrá de una zona ajardinada privada de 4.775 metros cuadrados que acogerá dos quioscos de restauración que se ubicarán frente a un área infantil y un pipican.

Tráfico y movilidad

Para acceder al centro comercial de El Toyo, que se ubicará entre las dos grandes rotondas que dan entrada a El Toyo y Retamar, se podrá hacer a través de la AL-12, que es vía rápida al aeropuerto, a la Autovía A-7 y a la ciudad, así como desde la N-344. La sociedad de empresas que lo promueve estima que el tráfico diario será de unos 20.000 vehículos al día debido a la cercanía con el Hospital de Alta Resolución, a los turistas que visiten la zona para acceder a las playas y al campo de golf, a los propios residentes de El Toyo-Retamar y al tránsito a las poblaciones cercanas.

Los promotores estiman en unos 400.000 usuarios potenciales la atracción de la futura superficie comercial de la capital

Los usuarios, además del vehículo privado, podrán acceder en transporte público. Al parque comercial llegará, no en vano, el servicio municipal que ofrece Surbus y, en concreto, la Línea 15 que conecta el hospital de El Toyo con la propia urbanización y la Universidad de Almería; la Línea 30, que une Almería, el aeropuerto y El Toyo; y la Línea 31, que tiene conexión directa entre el centro urbano de la capital y la urbanización turística.

En cuanto a la población marco a la que está dirigida la gran superficie comercial, desde Grupo Santaella cuantifican que serán unas 400.000 personas, principalmente, por su área de influencia, que dividen en dos. La primaria, en un radio de 0 a 15 kilómetros, incluye desde Retamar a El Toyo, La Cañada, San Vicente, Loma Cabrera, El Alquián, Costacabana, Cabo de Gata y el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), con más de 25.000 habitantes, además de Almería capital (más de 205.000 residentes) y Níjar (San Isidro, Campohermoso y costa), con más de 33.000.

La secundaria, de 15 a 30 kilómetros de radio, recoge por su parte los municipios de Huércal de Almería, Viator y Pechina (más de 109.000 habitantes); Roquetas de Mar (más de 112.000); Vícar y La Mojonera (más de 37.000); y Tabernas, Gádor, Benahadux, Sorbas y Carboneras (más de 15.000).