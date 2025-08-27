Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El centro de Almería se convierte en un tablao de sevillanas con hasta 150 bailarines

El flashmob de la Feria de Almería, organizado por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad, ha llenado de arte, color y tradición la calle Reyes Católicos

R. I.

Almería

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:16

Partiendo del Mercado Central y vestidas, ellas, con trajes de faralaes, y ellos, con trajes flamencos, se fueron colocando en pareja a lo largo de la calle Reyes Católicos para justo a las 18:00 horas, del pasado lunes, bailar de manera conjunta por sevillanas. Es el flashmob de la Feria de Almería, organizado por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad, que ha llenado de arte, color y tradición el centro de la ciudad.

La concejala Paola Laynez ha participado en la experiencia, una más en el baile de este flashmob, y luego ha manifestado que «hemos querido sumar a la Feria de Almería una actividad inusual, que ha sorprendido a los viandantes y que se ha viralizado en redes sociales». Además, explicó Paola Laynez, «ha sido una forma artística de reunir a las academias de baile almeriense, vestidas con sus trajes de faralaes, previamente a la Batalla de Flores, donde han participado en las carrozas del desfile».

El flashmob ha sido coordinado por Indanza, bajo la mirada de su presidente, Tomás de María, y la participación de diez academias de baile. Han interpretado con mucho arte dos sevillanas, seguidas de muchos aplausos y la alegría compartida por el reto conseguido… A bailar, a bailar y a bailar en la Feria de Almería.

