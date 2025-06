Los centinelas de la ley en mar abierto

Nerea Escámez Almería Sábado, 28 de junio 2025, 23:40 Comenta Compartir

Donde rompen las olas, comienza un horizonte sin fronteras visibles. En los últimos años, este escenario marítimo se ha convertido en una vía de entrada para actividades ilícitas: contrabando de combustible –conocido popularmente como petaqueo–, narcotráfico o transporte de migrantes en situación irregular. En estas travesías, además, se han producido desenlaces fatales en personas vulnerables que buscan un futuro mejor. Es ahí donde comienza la labor de los centinelas de la ley en Almería.

Patrullando en el azul infinito, los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil vigilan, protegen y sancionan desde sus distintas embarcaciones a lo largo y ancho para proteger los casi 250 kilómetros de litoral almeriense. Para este verano han intensificado su actividad para controlar a las embarcaciones y motos así como garantizar la seguridad de los usuarios en el mar.

Son apenas las diez de la mañana cuando la embarcación 'Río Jiloca' ya está en marcha, dispuesta a navegar en un soleado día en la costa almeriense. Junto a ella, le sigue una nave auxiliar semirrígida que se encargará de acercarse a quienes estén, posiblemente, infringiendo la ley para identificarlos y comprobar que todo está en regla. José Tabernero, patrón y sargento primero del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Almería, recibe a IDEAL en la embarcación junto al resto de agentes que también le acompañan. En total, siete efectivos zarpan en dirección al Puerto de Aguadulce. Sin embargo, el aviso de un velero fondeado en una zona balizada interrumpe la navegación y cambian el rumbo en dirección a la playa de San Miguel.

En cuestión de minutos, los agentes marítimos de la Benemérita se acercan a la embarcación de recreo para comprobar su situación actual. ¿El resultado? Un aviso antes de la sanción y los tripulantes continúan el rumbo para evitar una sanción administrativa. Ahora sí. Se pone rumbo a Aguadulce, donde los bañistas disfrutan de una jornada calurosa mientras los agentes comprueban con los prismáticos, a nudos de distancia, que todo está en orden.

Allí, las motos acuáticas y las embarcaciones de 'jetski' tienen alta presencia en la zona de aquellos que quieren pasar un buen rato. Para ello, los guardias civiles comprueban que la documentación está en regla para incrementar la seguridad marítima entre este tipo de flota recreativa y deportiva. «En este tipo de control se verifica si disponen de toda la documentación necesaria para la navegación», desarrolla Tabernero mientras conduce la embarcación y es que la mayoría suele caer en el mismo error por la falta de documentación, tanto de seguro como de titulación, motivo por el que no pueden continuar en el mar.

Por ejemplo, según los datos arrojados por el Ministerio Interior en el último anuario de 2023, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil registró 45 detenidos que cometieron hasta 25 infracciones penales en aguas nacionales. En lo que respecta a sanciones administrativas, fueron 1.738 denuncias las que realizaron. De ellas, 904 fueron a navegación recreativa, 505 a motos acuáticas y 329 a pesca profesional. En lo que respecta a las inspecciones, se realizaron 6.079, de las que 3.400 fueron a navegaciones recreativas, 1.771 a pesca profesional y 908 a motos acuáticas.

Ampliar N. E. Dos centenares de inspecciones a embarcaciones deportivas y de recreo En 2023, la Guardia Civil de Almería llevo a cabo cerca de dos centenares de inspecciones a embarcaciones deportivas y de recreo, destacando que más del 10% de las propuestas de sanción que se cursaron fueron la relativas a las titulaciones, cerca de otro 10% en relación con las pólizas de seguro y en torno a otro 8% por los certificados de navegabilidad (I.T.B). Paralelamente, también en 2023, últimos datos publicados, en lo concerniente a las motos acuáticas del casi un centenar de inspecciones que se realizaron, un 25% conllevaron propuesta de sanción, entra las que destacaron las relativas a las titulaciones y pólizas de seguro.

Sin embargo, el mar no siempre es escenario de ocio. En los últimos años, la presión delictiva ha aumentado en las costas almerienses. El petaqueo y las llamadas pateras-taxi se han convertido en los principales objetivos de los agentes, tanto, que en verano incrementan su actividad. No importa a qué hora, pueden llegar a plena luz del día o de madrugada. Tanto es así que, durante el control por aguas de Roquetas de Mar, varios bidones de gasolina naufragan, posiblemente, tras haber sido lanzados al agua después de abastecer a las narcolanchas.

De hecho, los centinelas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Almería han detenido en las últimas semanas a varios sospechosos por delito de contrabando. «El petaqueo es una rama de las organizaciones que se ha puesto muy de moda en los últimos años, ellos viajan en embarcaciones más rápidas, que son consideradas género prohibido en nuestro litoral y tratamos de ponerles un alto porque son personas que, como están fuera de la ley, no tienen en cuenta la navegación, la seguridad marítima y otras cuestiones», expone Tabernero. Para ello, cuentan con otro gran aliado, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que se mantiene ojo avizor en la costa y las fronteras.

Si bien la embarcación 'Río Jiloca' es un medio que puede llegar hasta los 80 kilómetros por hora en altamar –en términos náuticos, unos 50 nudos–, combaten el petaqueo y al 'narco' con la estrategia que les brindan las horas en el mar. «Nuestra insistencia hace que ellos se cansen, entonces, siempre terminan cediendo a nuestra presión», apunta el patrón de 'Río Jiloca'.

En lo relativo a género y efectos sustraídos, Interior no desglosa los datos por provincias, no obstante, considera en su último anuario que las situaciones no son iguales en todo el litoral español. Entonces, en lo que a droga respecta, lo que más se decomisa en altamar por parte del Servicio Marítimo es hachís (27.257 kilos) y cocaína (797 kilos). En lo que respecta a embarcaciones, los agentes intervinieron 73 pateras, 24 semirrígidas y hasta 67 motores.

En Almería, una de las últimas operaciones de la unidad realizada en el mes de mayo, permitió intervenir seis embarcaciones –de tipo neumático y semirrígido-, 346 kilos de resina de hachís y 1.600 litros de combustible. A comienzos de junio, desmantelaron una organización que apoyaba la logística para abastecer de combustible a otras organizaciones dedicadas a trasladar a migrantes en situación irregular. Son, entre otros, ejemplos de lo que supone custodiar una patria líquida que nunca duerme.