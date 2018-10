Aunque esperaban una participación masiva esta se produjo solo a medias. Alrededor de unas 500 personas, según los datos oficiales de la Policía Nacional, han acudido esta mañana a la primera gran movilización convocada en la capital almeriense para protestar contra el cierre de la cementera de Gádor. Anunciada hace unos diez días por la multinacional mejicana Cemex, esta decisión deja en el alero unos 300 empleos, poniendo en riesgo además la economía de una zona que ya ha anunciado que plantará batalla.

De momento, esta mañana la sociedad gadorense y la de toda la provincia estaba convocada a hacer visible la indignación que ha supuesto la noticia en una manifestación que ha recorrido la columna vertebral de la ciudad de Almería. Pasadas las 10 de la mañana ha comenzado la marcha desde la Puerta Purchena, que ha sido el lugar escogido como punto de partida. Una vez congregados todos los asistentes, estos se han puesto en movimiento. Entre ellos había representantes de todas las administraciones con presencia en la provincia, así como trabajadores, sindicatos, partidos políticos o ciudadanos particulares que han querido también mostrar su solidaridad con los afectados.

Ataviada con banderolas, pancartas, pitos o carteles reivindicativos, la columna humana ha ido bajando el Paseo de Almería entonando proclamas contra el cierre de la planta. «Cemex no se cierra, antes a la guerra» o «no al cierre» han sido algunas de las consignas que se han podido escuchar en la manifestación, que ha finalizado algo más de una hora después en la plaza de las Velas. Allí, el presidente del comité de empresa de Cemex, Antonio Orta, ha asegurado que la cementera no se cerrará, si bien ha expresado su deseo y el de la plantilla de la planta de seguir luchando para que esta empresa reconsidere su postura pues la cementera «es rentable». «Si la empresa sigue adelante con su amenaza que tenga claro que esto no se va a quedar así, pues vamos a morir con las botas puestas si es necesario», ha adverdido Orta, cuyo objetivo no es otro que parar el inicio de las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que tiene sobre la mesa la multinacional.

Antes del comienzo de la manifestación, Orta ha recordado que la empresa ha citado a los trabajadores a una reunión el próximo día 7 para comenzar las conversaciones previas a los despidos que se han proyectado en las siete plantas de Cemex que se ven afectadas en España por los planes de ajustes de la mercantil. Entre ellas, la de Gádor o Lloseta, en las Islas Baleares, únicas sobre las que se cierne el cierre total de la actividad con todo lo que ello implica para sus plantillas. En total, en Almería serían unas 300 personas las que se irían al paro entre trabajadores fijos y eventuales.