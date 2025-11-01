Los cementerios reciben la visita de miles de almerienses en el Día de Todos los Santos

Tal y como manda la tradición, miles de almerienses han acudido este sábado, Día de Todos los Santos, a los cementerios municipales para venerar, acompañar ... y recordar a sus seres queridos en un ambiente de normalidad, sin grandes aglomeraciones, favorecido por el dispositivo especial puesto en marcha por el Ayuntamiento de Almería para atender el desarrollo de esta jornada. El dispositivo, que finaliza mañana, comenzó el pasado 30 de octubre. Además, de manera excepcional, los camposantos abrieron sus puertas el lunes 27 de octubre, día de la semana que habitualmente permanecen cerrados al público.

La primera teniente de alcalde, concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul y portavoz municipal, Sacramento Sánchez, y la concejala de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, Amalia Martín, han visitado esta mañana el Cementerio municipal de San José y Santa Adela, el mayor de la ciudad, para comprobar que todo el dispositivo se estaba desarrollando de forma correcta a pesar de la gran cantidad de afluencia de personas habitual en esta jornada.

Sánchez ha valorado que «la jornada está discurriendo en un ambiente de respeto y normalidad», recordando que «desde el Ayuntamiento de Almería se ha puesto en marcha un dispositivo especial que incluye la ampliación de horarios hasta las 18.00 horas, un refuerzo del personal para atender las necesidades de los visitantes, así como de los servicios que presta la empresa concesionaria de la gestión y mantenimiento de los cementerios, ASV Servicios Funerarios. Igualmente, se implementan los servicios de transporte urbano y de la Policía Local para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico en los puntos de mayor afluencia».

Sacra Sánchez ha aprovechado su visita al camposanto para acudir a la misa oficiada en el Jardín del Recuerdo por el párroco de San Pío X y Vicario de Pastoral y Evangelización de la Catedral de la Encarnación de Almería, Francisco Sáez Rozas, a las 12.00 horas. Como en años anteriores, de 11 a 12, y tras la misa, hasta las 13.30 horas, ha habido un grupo de violín y piano acompañando con sus acordes de música clásica a los ciudadanos que han visitado a sus difuntos.

La concejala ha agradecido a los almerienses «el comportamiento ejemplar que demuestran cada año» en una jornada «de respeto y recuerdo a nuestros seres queridos que ya no se encuentran con nosotros».

Desde las 9.00 y hasta las 18.00 horas permanecen abiertas las puertas de los cinco cementerios de Almería: San José y Santa Adela, Cabo de Gata, El Alquián, La Cañada y Cuevas de Los Medina. En cada camposanto de los barrios habrá de forma permanente una persona para atender a los usuarios y realizar labores de mantenimiento y limpieza propias de estos días, mientras que en el principal existe un grupo de diez personas.

Desde el Ayuntamiento de Almería se recuerda que mañana, día 2 de noviembre, se celebrarán misas en el cementerio de La Cañada, a las 16.30 horas, en el de Cuevas de los Medinas, a las 11.00 horas, y en el de El Alquián, a las 17.00 horas. En este último, previamente habrá una procesión de la Virgen del Carmen desde la parroquia hasta el cementerio, a las 16.00 horas.

Refuerzo Policía Local y bus

La portavoz ha valorado también el refuerzo de la Policía Local en la vigilancia y el control del tráfico en los puntos más conflictivos para que todo transcurra con la máxima normalidad, con presencia física de agentes de forma permanente en el cementerio de San José y de manera itinerante en el resto de camposantos.

Igual sucede con la empresa concesionaria del Servicio de Transporte Urbano de Almería, Surbus, con un servicio especial para hoy y mañana. Así, la Línea 2 (Centro-Torrecárdenas) y Línea 3 (Nueva Almería – Torrecárdenas) ampliarán su recorrido hasta el cementerio, entre las 8.30 y las 18.30 horas, cuando se dirijan hacia el Hospital Universitario Torrecárdenas: girarán hacia ctra. de Granada 2º tramo.

Con motivo de la ampliación del recorrido de esta línea quedan fuera de servicio la Parada 19 (Carretera de Huércal, 24) y la Parada 20 (Carretera de Huércal, 56), siendo las paradas más próximas la 423 (Avenida del Mediterráneo-Colegio Europa) y la 24 (Asociación de Vecinos 'La Torre').

Por su parte, la Línea 18 (Torrecárdenas - Costacabana) realizará sus trayectos en horario habitual de sábado (sábado día 1) conectando el cementerio con una frecuencia de 21 minutos y refuerzos entre las 8.30 y 17.30 horas, desde El Palmeral de El Zapillo (domingo día 2).