Los cementerios reciben la visita de miles de almerienses en el Día de Todos los Santos

En los cementerios de La Cañada, El Alquián y Cuevas de los Medina se oficiará la misa mañana a las 16.30, a las 17.00 y a las 11.00 horas, respectivamente

A. M.

Almería

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:03

Tal y como manda la tradición, miles de almerienses han acudido este sábado, Día de Todos los Santos, a los cementerios municipales para venerar, acompañar ... y recordar a sus seres queridos en un ambiente de normalidad, sin grandes aglomeraciones, favorecido por el dispositivo especial puesto en marcha por el Ayuntamiento de Almería para atender el desarrollo de esta jornada. El dispositivo, que finaliza mañana, comenzó el pasado 30 de octubre. Además, de manera excepcional, los camposantos abrieron sus puertas el lunes 27 de octubre, día de la semana que habitualmente permanecen cerrados al público.

