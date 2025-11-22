Cementerios, parques y reparaciones en los pueblos, las obras investigadas

El propio Javier Aureliano García, que el viernes dimitió como presidente de la Diputación de Almería y del PP en la provincia, habló públicamente por ... primera vez de la empresa Pulconal el 18 de junio de 2021, cuando se celebró el pleno urgente y extraordinario en el que pretendía resolver lo interrogantes sobre el arresto de su, entonces, tercero de a bordo, Óscar Liria.

ExplicóGarcía, hace más de cuatro años, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se había llevado de la institución provincial 16 expedientes de contratos con la empresa Pulconal, cuyo titular es Kilian López Solé, la misma persona al frente de Azor Corporate y Corpfarm, mercantiles implicadas en las presuntas 'mordidas' en la compra de mascarillas por la covid.

Aseveró entonces el presidente de la Diputación que no habían detectado «anomalías» en estos contratos con Pulconal, que se había presentado «en 29 ocasiones a procedimientos abiertos y solo se había adjudicado uno» mientras que, de las 28 veces que fue invitada a contratos menores, logró los 16 mencionados.

Ahora, la investigación de la UCO y el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería sobre contratos adjudicados para obra pública por parte de la Diputación de Almería ha dado un paso más y, de ello, parece no haber tenido constancia el ya expresidente, detenido, precisamente, por posibles delitos de cohecho, malversación, blanqueo o tráfico de influencias en torno a este tipo de adjudicaciones.

Pero, ¿qué tipo de obra pública se investiga? La documentación a la que ha tenido acceso este diario apunta, principalmente, a las obras acometidas por la mencionada Pulconar así como por otra mercantil denominada García Construcción Sostenible (GCS), que en el año 2023 pasó a llamarse Abdera 20218.

Se trata de todo tipo de intervenciones y abarcan a pueblos de toda la provincia. En el caso de Pulconal, se encargó, por ejemplo, de intervenciones en cementerios municipales de municipios como Armuña de Almanzora o Benizalón o la instalación de parques infantiles en Lucainena de las Torres o en Turrillas allá por 2020. Actuaciones, estas, que supondrían entre 10.000 euros y algo más de 30.000 euros.

Por su parte, GCS (o Abdera 2018), ha ejecutado entre 2019 y 2025 obras por más de 3,6 millones de euros en la provincia. La mayor parte son intervenciones, igualmente, entre 10.000 euros y 30.000 euros, siendo la más elevada la denominada 'Ejecución aseos Campestur Los Escullos', que supera los 450.000 euros en 2022.