El CEIP Santa Isabel llora la pérdida de su director: «Sentimos un vacío inmenso» En la jornada del lunes, 29 de septiembre, se guardó un minuto de silencio en el patio del centro escolar

E. Gabriel Llanderas Almería Martes, 30 de septiembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

Hay momentos en la vida de un centro escolar que sumen en la tristeza tanto a los alumnos y sus familias como a los docentes. Este es el sentimiento que envuelve estos días al Centro de Educación Infantil y Primaria Santa Isabel, ubicado en el camino de la Molineta, que atraviesa momentos de profundo dolor tras la muerte de su director, Manuel Samper Márquez. La noticia ha conmocionado a alumnado, familias y profesorado, que este lunes 29 de septiembre se han reunido en el patio del colegio para rendirle un emotivo homenaje y guardar un minuto de silencio en su memoria.

Durante el acto, se ha leído una carta de despedida que ha reflejado el gran cariño y la huella imborrable que deja el docente y director en la comunidad escolar. Bajo el título «Carta de despedida a nuestro querido director Manuel Samper Márquez», el texto comienza destacando el ejemplo y el liderazgo que ha dado durante muchos años.

Corazones llenos de tristeza

«Hoy la comunidad educativa se reúne con el corazón lleno de tristeza para despedir a un ser humano excepcional: nuestro director, maestro y amigo. Su partida nos duele profundamente, porque no solo perdemos a un educador joven y apasionado, sino también a un líder que supo dirigir con el corazón, enseñar con el ejemplo y acompañar con ternura«.

Los compañeros y compañeras destacaron su entrega total por el centro y por cada alumno y alumna, recordando su carácter cercano y su convicción en la fuerza transformadora de la educación: «Su entrega por esta escuela, por cada estudiante y por cada docente, fue total. Siempre tuvo palabras de aliento, una sonrisa sincera y la convicción de que la educación podía transformar vidas. Gracias a su esfuerzo, nuestro colegio no fue solamente un lugar de clases, sino un espacio de sueños, de esperanza y de familia».

Un legado que nunca se borrará

El vacío que deja su ausencia se ha visto reflejado en el silencio respetuoso que ha guardado toda la comunidad escolar. Sin embargo, el escrito también transmite un mensaje de esperanza, al subrayar el legado humano y profesional que Manuel Samper deja como inspiración: «Hoy sentimos un vacío inmenso, pero también nos queda un legado que nunca se borrará: la certeza de que educar es sembrar amor, y que quienes enseñan con vocación permanecen vivos para siempre en las huellas que dejan».

El texto continúa con un compromiso compartido por mantener vivo su ejemplo en el día a día del colegio: «Querido director, aunque tu partida sea prematura, tu vida fue profundamente valiosa. Nos dejas la tarea de continuar tu misión, de seguir construyendo una escuela que refleje los valores que tú encarnaste: respeto, solidaridad, alegría y compromiso con cada niño y niña. Descansa en paz. Tu luz seguirá iluminando cada aula, cada recreo y cada proyecto. Y en nuestros corazones, siempre tendrás un lugar eterno. Con gratitud y amor, Tu comunidad educativa».

El homenaje celebrado en el CEIP Santa Isabel ha dejado patente que Manuel Samper ha sido todo un referente humano además de un director entregado a su trabajo, que seguirá presente en cada rincón del colegio y en la memoria de quienes lo conocieron.