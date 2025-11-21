CCOO urge «una resolución rápida» al bloqueo del contrato de basuras para garantizar la modernización del servicio

El Sindicato Provincial del Hábitat de CCOO Almería ha alertado hoy sobre las consecuencias laborales y de seguridad que acarrea la paralización del nuevo contrato ... de recogida y transporte de residuos de la capital. Tras la adjudicación aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 27 de octubre a favor de la empresa Urbaser —un contrato estratégico valorado en más de 142,5 millones de euros para los próximos once años—, la interposición de un recurso por parte de las mercantiles PreZero España y Actúa Servicios y Medio Ambiente ha forzado la suspensión del procedimiento, dejando en el aire la entrada en vigor de las mejoras pactadas.

Obdulia Blanco, secretaria general de CCOO Hábitat Almería, ha manifestado la inquietud de la plantilla ante este escenario de incertidumbre jurídica. «Respetamos los mecanismos legales de contratación pública, pero no podemos permitir que los tiempos administrativos y las guerras comerciales cronifiquen la precariedad en el servicio. La plantilla necesita estabilidad y, sobre todo, herramientas de trabajo seguras que solo llegarán con la ejecución del nuevo contrato», ha declarado la responsable sindical.

Desde CCOO Hábitat Almería recuerdan que el nuevo pliego incluía compromisos vitales como la renovación total de la flota de vehículos, priorizando el gas natural y los eléctricos para reducir emisiones y ruido. Mientras el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resuelve el litigio, los trabajadores y trabajadoras deberán seguir operando con la maquinaria de la actual concesionaria, la cual presenta evidentes signos de desgaste tras años de servicio. El sindicato vigilará que, durante este periodo de interinidad, («prórroga forzosa»), se cumplan estrictamente todas las medidas de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, la organización sindical exige garantías absolutas de subrogación para el 100% de la plantilla, independientemente de cuándo se resuelva el conflicto o de si finalmente se ratifica a Urbaser o se modifica la adjudicación. «Los derechos adquiridos, la antigüedad y las condiciones del convenio colectivo son líneas rojas que CCOO defenderá ante el Ayuntamiento y ante cualquier empresa que finalmente asuma la gestión, sea Urbaser, PreZero o cualquier otra», concluyó Blanco.