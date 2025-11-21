Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

CCOO urge «una resolución rápida» al bloqueo del contrato de basuras para garantizar la modernización del servicio

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería aprobó el pasado 27 de octubro, un contrato estratégico con Urbaser valorado en más de 142,5 millones

R. I.

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:42

El Sindicato Provincial del Hábitat de CCOO Almería ha alertado hoy sobre las consecuencias laborales y de seguridad que acarrea la paralización del nuevo contrato ... de recogida y transporte de residuos de la capital. Tras la adjudicación aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 27 de octubre a favor de la empresa Urbaser —un contrato estratégico valorado en más de 142,5 millones de euros para los próximos once años—, la interposición de un recurso por parte de las mercantiles PreZero España y Actúa Servicios y Medio Ambiente ha forzado la suspensión del procedimiento, dejando en el aire la entrada en vigor de las mejoras pactadas.

