CCOO y UGT reclaman en caravana la aprobaciónde la jornada de 37,5 horas

CCOO y UGT de Almería reclamaron ayer en caravana la aprobación de la jornada de 37,5 horas. La caravana partió del aparcamiento del Auditorio Maestro Padilla, y tomó la Avenida Cabo de Gata con una primera pitada ante Asempal, girando en la rotonda del Higo hacia la Carretera de Ronda hasta Plaza Barcelona, se adentró por la Avenida de Montserrat para una segunda pitada ante el edificio de la Junta de Andalucía y salió por la carretera del estadio en dirección al aeropuerto hasta la rotonda del estadio. Posteriormente accedió a la zona norte por la Avenida de la Tolerancia para evitar el interior de El Puche y regresó por Avenida Mare Nostrum hasta el Sector 20, donde ha completado un recorrido por el polígono industrial.

La acción conjunta visibiliza una demanda que las Organizaciones consideran urgente para la salud laboral, la conciliación y el reparto del empleo en una provincia con fuerte peso del sector servicios y del campo. Las organizaciones han puesto cifras locales encima de la mesa: con la estructura sectorial de Almería, la reducción de jornada beneficiaría a entre 280.000 y 300.000 personas, de las que alrededor de 229.000 pertenecen al sector servicios, 63.500 a la agricultura y 13.200 a la construcción, con efecto adicional –aunque menor– en industria y servicios públicos. En un mercado laboral con 330.600 personas ocupadas en el 2º trimestre de 2025, el alcance de la reforma sería inmediato en términos de salud laboral, productividad y conciliación, además de favorecer el reparto del empleo y la igualdad entre mujeres y hombres.

CCOO y UGT Almería insisten en que la ley debe establecer la jornada de 37,5 horas como derecho de obligado cumplimiento, con acompañamiento específico a pymes y micropymes y un registro horario eficaz, bajo supervisión reforzada de la Inspección de Trabajo, para cortar de raíz las horas extraordinarias no pagadas. Denuncian que el bloqueo parlamentario a la mera apertura del debate impide un avance social ampliamente respaldado por la ciudadanía.