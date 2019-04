Cazorla repetirá como cabeza de lista de Cs a la Alcaldía de Almería El nombre del actual portavoz de la formación naranja será ratificado en el comité ejecutivo nacional de mañana SERGIO GONZÁLEZ HUESO Miércoles, 10 abril 2019, 18:01

El actual portavoz de Ciudadanos Almería en el Ayuntamiento de la capital, Miguel Cazorla, repetirá como candidato de su partido a la Alcaldía de Almería en las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Así lo ha podido constatar este periódico a través de unas fuentes que aseguran que el también concejal será oficialmente designado este mismo jueves por el Comité nacional tras ser propuesto para ello por los órganos internos del partido en Andalucía. Cabe recordar que la ciudad de Almería era la única capital andaluza que hasta ahora no tenía cabeza de lista para concurrir a los comicios, lo que siempre se ha interpretado como una falta de adhesión interna de Cs a un Cazorla al que han intentado derrocar, ahora se sabe que sin éxito, por tierra, mar y aire. Una vez se supo que en la capital no se celebrarían primarias, a las que estaba dispuesto a presentarse el concejal vecino de Nueva Andalucía, la intepretación que se hacía en el seno del partido es que la dirección de Cs no quería que Cazorla repitiese al frente del partido en la capital. Estaban equivocados.

Sus tan cacareados conflictos con parte de la Agrupación local, así como con la concejala no adscrita Mabel Hernández, quien abandonó el partido acusando al portavoz de ser él el culpable de su marcha, le pusieron en una situación comprometida. Tanto que el vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, llegó a cuestionar su gestión al frente del Grupo municipal. Asimismo, el pasado viernes, fue el propio secretario de Organización del partido, Fran Hervías, quien aseguró a IDEAL que habría una «sorpresa tranquila» en lo que respecta a las nuevas listas, lo que se volvió a interpretar por muchos como que el cambio de Cazorla se materializaría y que, en cambio, otras nombres como los de Rafael Burgos repetirían. Los de Diego Clemente, Montse Piquer o Isabel Miralles han ido sonando estos últimos meses como posibles sustitutos de Miguel Cazorla, a quien nadie le puede negar a día de hoy en Almería su gran y sorprendente capacidad de resiliencia.

Por su parte, el protagonista de esta información se ha mantenido al margen de lo que siempre ha considerado «rumores interesados». Es previsible que este jueves, con su ratificación como candidato, defienda su trabajo al frente de Cs en el Ayuntamiento de Almería durante estos últimos tres años y medio.