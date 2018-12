Cazorla niega injerencias de Sevilla y culpa al PP y sus «prisas» del 'no' de Cs a las cuentas El portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos Almería, Miguel Cazorla. / S.G.H. Cree que todo es una «cortina de humo» popular con la que tapar que Cs nunca fue «su única opción» para sacar adelante el presupuesto SERGIO GONZÁLEZ HUESO Viernes, 21 diciembre 2018, 00:56

Con ánimo de explicarse quizá mejor de lo que lo hizo el día anterior en sesión plenaria y despejar así las posibles dudas que se ciernen aún hoy sobre la decisión de última hora de Ciudadanos de votar que 'no' a las cuentas populares, el portavoz de la formación 'naranja' compareció ayer en rueda de prensa. Y lo hizo, entre otras cosas, para desmentir «categóricamente» que hubiera sido fruto de injerencias de la dirección autonómica su 'volantazo' inesperado. Salía al paso así de las afirmaciones que ligaban el voto contrario de Cs al presupuesto municipal a una directriz dada en Sevilla. Un extremo que defiende en conjunto el equipo de gobierno con el alcalde Ramón Fernández-Pacheco a la cabeza.

Para el primer edil fueron a parar ayer las palabras más duras del portavoz de Ciudadanos. Cazorla insistió en la misma idea que vino manteniendo durante el debate plenario. Que la culpa no es de su partido y ni mucho menos suya; que es del PP y de sus «incumplimientos». A todos estos los agrupó en un porcentaje del 43% y se lo echó a la cara a un equipo de gobierno al que poco menos que acusó de incompetente. Sobre todo a los que rigen áreas concretas como Desarrollo Urbano o Movilidad. El portavoz, que llegó incluso el día anterior a arrogarse el logro de «teñir de naranja» un presupuesto al que votó luego en contra, lamentó que las «prisas» del PP, el «intento de presión y su negativa a aplazar la convocatoria» del pleno impidieran que el barco llegara a buen puerto.

«Ahora sabemos que no éramos la única opción que barajaba el PP», se sinceró el edil, quien reconoció que su partido está «preocupado» ante el hecho de que los populares «hayan buscado el apoyo de la concejala no adscrita [Mabel Hernández] en lugar de cumplir con Ciudadanos», expresó. A pesar de todo estuvieron «hasta el último minuto» tratando de no hacer saltar por los aires un acuerdo que a juicio de Cs podría haberse dado si Pacheco hubiera dado garantías claras de que cumpliría todas y cada una de las medidas que Cs habría incorporado a las cuentas del 2019 así como también a las anteriores.

Que esta petición haya sido un obstáculo para el 'sí' de Cazorla y los suyos a las cuentas representa una novedad respecto a años anteriores. En 2017 y 2018, con similares grados de cumplimiento (en torno al 65%) por parte del PP, las garantías se dejaron puestas por escrito en el acuerdo presupuestario que siempre acabó firmándose entre ambas formaciones como paso previo al pleno.

Este año no valía. O al menos es en lo que se escudó un Cazorla que se vio obligado a concretar más a preguntas de los periodistas. «¿Si el PP nunca ha cumplido, según usted, y siempre han acabado firmando, por qué ahora no y rompe de repente?». La respuesta en la retórica intrincada de Cazorla fue que su partido necesitaba «una prueba que pudiera ser creíble», una suerte de «hoja de ruta con plazos para la ejecución de lo pendiente» que habría servido, según dijo el portavoz de Cs, para que su partido se hubiera fiado del PP. «La paciencia tiene un límite», dijo.