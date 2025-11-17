Cazan al hombre que tocaba a las mujeres y huía en patinete en el centro de Almería

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un individuo buscado por un delito de agresión sexual, después de que se dedicara a abordar de ... manera sorpresiva a varias mujeres en la zona centro de la ciudad, durante el pasado 11 de noviembre, tocándoles sus partes íntimas antes de huir rápidamente a bordo de un patinete.

Sobre el ahora detenido pesaba, además, una orden de búsqueda y detención dictada por la UFAM (Unidad de Familia y Mujer) por acciones similares, según ha informado la Comisaría de Almería en una nota.

Las víctimas, prosigue el comunicado, prestaron declaración ante el grupo de investigación de la Policía nacional, cuyos agentes lograron identificar al autor, «un hombre que coincidía con el mismo perfil y apariencia del responsable de agresiones similares cometidas en marzo»; hechos por los que ya constaba como investigado en diligencias previas y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.

«La alerta policial, unida a la creciente preocupación social —especialmente en redes sociales—, motivó que la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana estableciera un dispositivo específico de localización en coordinación con la UFAM», ha detallado la Comisaría, que ha valorado que «el despliegue resultó exitoso», de manera que, «durante el pasado sábado, agentes de Seguridad Ciudadana localizaron al sospechoso en el popular barrio de Pescadería, procediendo a su detención sin incidencias destacables.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Almería, mientras que continúa la investigación destinada a esclarecer si pudiera estar relacionado con otros hechos de naturaleza similar.