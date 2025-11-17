Cazan al hombre que tocaba a las mujeres y huía en patinete en el centro de Almería
El detenido, que ya había sido arrestado por cometer agresiones similares en el mes de marzo, volvió a actuar el pasado 11 de noviembre
IDEAL
Almería
Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:38
La Policía Nacional ha detenido en Almería a un individuo buscado por un delito de agresión sexual, después de que se dedicara a abordar de ... manera sorpresiva a varias mujeres en la zona centro de la ciudad, durante el pasado 11 de noviembre, tocándoles sus partes íntimas antes de huir rápidamente a bordo de un patinete.
Sobre el ahora detenido pesaba, además, una orden de búsqueda y detención dictada por la UFAM (Unidad de Familia y Mujer) por acciones similares, según ha informado la Comisaría de Almería en una nota.
Las víctimas, prosigue el comunicado, prestaron declaración ante el grupo de investigación de la Policía nacional, cuyos agentes lograron identificar al autor, «un hombre que coincidía con el mismo perfil y apariencia del responsable de agresiones similares cometidas en marzo»; hechos por los que ya constaba como investigado en diligencias previas y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.
«La alerta policial, unida a la creciente preocupación social —especialmente en redes sociales—, motivó que la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana estableciera un dispositivo específico de localización en coordinación con la UFAM», ha detallado la Comisaría, que ha valorado que «el despliegue resultó exitoso», de manera que, «durante el pasado sábado, agentes de Seguridad Ciudadana localizaron al sospechoso en el popular barrio de Pescadería, procediendo a su detención sin incidencias destacables.
El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Almería, mientras que continúa la investigación destinada a esclarecer si pudiera estar relacionado con otros hechos de naturaleza similar.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión