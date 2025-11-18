Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ayuntamiento de Laujar ha hecho públicas fotografías del río con su caudal actual.

Este es el caudal de un río que ha resurgido con fuerza gracias a las últimas lluvias

El curso de agua se muestra estos días en su máximo esplendor, tras las precipitaciones recientes, aunque el municipio mantiene aún restricciones de suministro

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:16

Almería es una tierra de contrastes, con paisajes naturales que sorprenden por su belleza y una vegetación que, en algunos enclaves, resulta tan frondosa como ... en otras partes del norte de España. Sin embargo, muchos de esos rincones, especialmente los ligados al agua, no siempre muestran todo su esplendor debido a la falta de precipitaciones. Este otoño, en cambio, la naturaleza ha ofrecido una imagen distinta. Es la del río Andarax a su paso por el municipio de Laujar, con un curso de agua rebosante y con una fuerza que no se ve de manera muy habitual.

