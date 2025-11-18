Este es el caudal de un río que ha resurgido con fuerza gracias a las últimas lluvias

Almería es una tierra de contrastes, con paisajes naturales que sorprenden por su belleza y una vegetación que, en algunos enclaves, resulta tan frondosa como ... en otras partes del norte de España. Sin embargo, muchos de esos rincones, especialmente los ligados al agua, no siempre muestran todo su esplendor debido a la falta de precipitaciones. Este otoño, en cambio, la naturaleza ha ofrecido una imagen distinta. Es la del río Andarax a su paso por el municipio de Laujar, con un curso de agua rebosante y con una fuerza que no se ve de manera muy habitual.

En plena segunda quincena de noviembre, las lluvias registradas en la comarca han permitido que los vecinos de esta localidad alpujarreña vuelvan a contemplar el curso del río con un caudal vivo, sonoro y abundante. El propio Ayuntamiento de Laujar de Andarax lo ha celebrado así en sus redes sociales: «Las recientes lluvias nos han dejado una de las estampas más bonitas del otoño en Laujar de Andarax. Nuestro río vuelve a correr con fuerza, llenando de vida cada rincón y regalándonos imágenes tan especiales como estas», han publicado junto a varias fotografías del río desbordando naturaleza.

«Laujar está más vivo que nunca»

La estampa, que muchos vecinos describen como «la mejor de los últimos años», contrasta con los periodos prolongados en los que el cauce se ha mostrado prácticamente seco o con un hilo de agua. «Daba pena ir al Nacimiento y ver cómo estaba poco vistoso, debido a la escasez de agua». Ahora, en cambio, las imágenes hablan por sí solas. «Un recordatorio de la riqueza natural de nuestro entorno y de lo afortunados que somos de disfrutarla día a día», ha añadido el Ayuntamiento en su mensaje, invitando a la población y visitantes a acercarse: «¡Laujar está más vivo que nunca!».

Un río rebosante y aún con restricciones

La situación, sin embargo, tiene un matiz llamativo. Pese a las lluvias y al resurgir del río, Laujar de Andarax sigue manteniendo restricciones de agua potable debido a problemas en la red de abastecimiento. El consistorio lo recordaba en otra de sus publicaciones: «Informamos de que las restricciones de agua deben de continuar. Mientras se soluciona el problema existente del agua necesitamos que todos los vecinos sigan haciendo un esfuerzo y reduzcan el consumo. Cada litro cuenta y vuestra colaboración es indispensable».

Aunque el Ayuntamiento ha anunciado también una noticia positiva:«El agua vuelve a ser apta para consumo», aunque ha insistido en que el uso debe limitarse a lo estrictamente necesario: «Seguimos trabajando para solucionarlo. Usemos solo lo necesario. Seguimos trabajando por y para Laujar».

Así, mientras el río Andarax muestra estos días una imagen vibrante que muchos echaban de menos, el municipio continúa a la espera de que las infraestructuras hídricas recuperen la normalidad. Una paradoja que deja fotos espectaculares, pero que no evita que los vecinos sigan esperando a que pase el periodo de restricciones y el suministro vuelva a su estado habitual.