El casting imposible para alquilar piso en Almería

Vuelan. A diario se publican nuevos anuncios de viviendas o habitaciones en alquiler en Almería que reciben, en cuestión de minutos, numerosas solicitudes. La oferta, señala el sector, es escasa mientras que la demanda crece y crece. De hecho, el último Observatorio del Alquiler –con datos del segundo trimestre de este año– refiere que son cada vez más los inmuebles en busca de inquilinos. Aún así, los precios se perpetúan al alza.

Dicho informe cifra en 14.772 la oferta media de viviendas en alquiler en la provincia deAlmería en el ecuador de 2025. Al cierre del año pasado eran 14.643 y cuatro años atrás, 13.644. Hay más, por tanto y, sin embargo, los precios se han disparado en estos mismos años.

En 2021, según el mismo Observatorio, se pagaba en Almería una media de 478 euros de renta mensual. Este año, la cuantía se fija en 659 euros, un 37,8% más que entonces y, además, un 5,4% más que hace un año. De hecho, desde 2019, con la excepción del año de la pandemia, el coste del alquiler se mantiene creciente en Almería.

Y no parece que se vaya a revertir ya que, pese a no encontrarse la provincia entre los territorios con mayor presión del país y la comunidad autónoma andaluza, sí que alcanza ya un estado que se considera de riesgo: 21 personas interesadas por cada inmueble en los primeros 10 días tras salir al mercado. Es el triple que el dato de 2019.

Con esta alta demanda, aunque haya más oferta, la subida de precios está asegurada. Pero no solo se incrementa el coste. Ante una veintena de posibles inquilinos, los arrendatarios también se vuelven más exigentes.

Principalmente, prefieren docentes, sanitarios o funcionarios, en general. A poder ser, sobre todo en las zonas más turísticas, que en verano se marchen para poder rentabilizar también la vivienda en alta temporada. Entre los estudiantes, se decantan por pisos solo femeninos. Y, aunque no se especifica en los anuncios, informes realizados por organizaciones sociales sostienen que los inmigrantes no están entre los inquilinos más deseados.

Requisitos contra los que poco o nada se puede hacer, explica Jordi Castilla, portavoz de Facua, quien reconoce que la vivienda centra «muchas quejas y consultas» entre las que a diario reciben en la organización de consumidores. Sin embargo, con la normativa actual, la figura del inquilino no es equiparable a la del consumidor. Se trata de «una de las reivindicaciones» de la entidad, explica Castilla. Eso sí, «cuando intermedia una inmobiliaria, sí hay relación de consumo», apunta, por lo que se puede acudir a organizaciones como Facua en caso de considerar que se han vulnerado los derechos de los consumidores. «Cuando se trata de arrendatario y arrendador», aclara que en caso de conflicto «obligan a ir al juzgado» en base a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En todo caso, desde Facua ofrecen asesoramiento cuando reciben consultas e, incluso, en su página web cuentan con un apartado en el que responden a las preguntas más habituales en lo que a alquiler de viviendas respecta.

«Es importante tener claro que no se deben pagar gastos inmobiliarios como arrendatario», recalca el portavoz de la organización de consumidores, insistiendo en que, como máximo, se puede establecer una fianza igual a un mes de renta. A partir de ahí, existe la opción de añadir una cuantía de garantías, «que no puede superar dos meses».

Contra el pago en 'B'

Recomienda la firma de contratos de alquiler legales y evitar el pago en 'b'. A propósito de ello, incide Castillo en que «desde 2023 solo se puede realizar el pago a través de medios electrónicos; excepcionalmente, se puede hacer en metálico si alguna de las partes no dispone de cuenta bancaría. Pero esto no es algo habitual».

No en vano, para garantizar los derechos tanto de inquilinos como de propietarios es crucial tener la documentación en regla y cumplir con los acuerdos de los contratos firmados.

La abogada especializada en Derecho de Consumo Mariola Aguilar recomienda buscar asesoramiento para evitar contratos abusivos, esto es, «cuando hay un desequilibrio entre los derechos y obligaciones enter el propietario y el inquilino». Aguilar aconseja negociar los contratos: «No hay que aceptar todo lo que se nos dé escrito y, sobre todo, es recomendable un inventario sobre el estado en el que se encuentra la casa porque luego, a la hora de devolver la fianza, será un problema».

