Casting en Almería para una película: hombres de 18 a 45 años para escenas de guerra

E. Gabriel Llanderas Almería Viernes, 29 de agosto 2025, 14:33 Comenta Compartir

Los almerienses que sueñan con participar en la industria del séptimo arte, ya sea como afición o con aspiraciones profesionales, o que ya se dedican a este campo laboral, tienen ante sí una nueva oportunidad. Una productora ha abierto un casting en Almería para seleccionar hombres de entre 18 y 45 años que participarán en el rodaje de una película con escenas de guerra.

Requisitos y participación

Los candidatos deben residir en Almería o alrededores y contar con disponibilidad completa entre el 1 de septiembre y el 9 de octubre. Para inscribirse es necesario enviar al correo electrónico almeria.castingextrasad@gmail.com una fotografía de cuerpo entero, junto al nombre completo, edad, altura, talla de pantalón, lugar de residencia y teléfono de contacto. También se puede solicitar información en el WhatsApp 601 909 112 o a través de la web www.castingextrasad.com.

La productora informa de que el trabajo será remunerado y con alta en la Seguridad Social, lo que garantiza condiciones laborales reguladas.

Perfiles específicos

La agencia de selección @castingextrasad, que difunde sus convocatorias a través de redes sociales, ha publicado recientemente otras ofertas en Almería. Entre ellas se incluyen perfiles como hombres delgados de rasgos españoles, hombres, mujeres y niños de origen árabe, así como personas con formación militar para escenas específicas.

En su perfil de Instagram pueden verse también imágenes de un casting presencial celebrado en junio en la capital almeriense, al que acudieron decenas de aspirantes.

Almería, tierra de cine

Este nuevo rodaje confirma el peso de Almería como tierra de cine, un lugar con una tradición cinematográfica única en España. La provincia ha sido escenario de producciones de fama mundial, desde clásicos westerns rodados en Tabernas hasta series actuales de gran éxito.

El próximo mes de septiembre, algunos almerienses podrán escribir su propio nombre en esa historia, participando como extras en una producción que volverá a situar a la provincia en el mapa del séptimo arte.

Superproducciones rodadas en Almería

Aunque desde la empresa de casting no se ha hecho público ni el título ni ningún otro detalle de la producción que se rodará en septiembre, no sería la primera vez que se tratara de una superproducción rodada en Almería. Nuestra tierra ha visto como otras grandes películas y series se han filmado, total o parcialmente, en alguna localización almeriense.

Ejemplos de ello son obras de gran popularidad y con innumerables galardones, entre las que se encuentran Lawrence de Arabia (1962) dirigida por David Lean, Cleopatra (1963), por Joseph L. Mankiewicz, varias producciones de Sergio Leone, 2001: Una odisea en el espacio (1968), dirigida por Stanley Kubrick, Patton (1970), dirigida por Franklin J. Schaffner, Conan el Bárbaro (1982), dirigida por John Milius, Indiana Jones y la última cruzada (1989), dirigida por Steven Spielberg, 800 balas (2002), dirigida por Álex de la Iglesia, y Exodus: Dioses y Reyes (2014), del director Ridley Scott.