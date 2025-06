Castillo valora el «acuerdo histórico» con los sindicatos que permitirá bajar la ratio en infantil y reforzar las plantillas docentes

Pilar López Almería Viernes, 27 de junio 2025, 13:11 | Actualizado 13:54h. Comenta Compartir

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha valorado esta mañana en Almería en los Desayunos de IDEAL, un evento organizado por IDEAL ALMERÍA en el que ha realizado un balance del curso escolar 2024/2025, el acuerdo con los sindicatos cerrado esta semana y que permitirá reducir las ratios en educación infantil y fortalecer las plantillas docentes.

En un acto conducido por el delegado de IDEAL ALMERÍA, Miguel Cárceles, y en el que han estado presentes la delegada del Gobierno autonómico en Almería, Aránzazu Martín, el delegado de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco Alonso, el secretario general de Universidades, Ramón Herrera de las Heras, así como diputados provinciales, alcaldes de varios municipios de la provincia, empresarios y directores de centros educativos, entre otros, Cárceles ha destacado la importancia de realizar estos desayunos informativos, un formato que permite acercar al lector la realidad de cuanto acontece de forma más tranquila y analítica.

Durante más de una hora, y rodeada de destacadas personalidades del ámbito político, empresarial y social de la provincia, ha profundizado y debatido sobre los temas clave de la agenda educativa. Y ha ido contestando a las preguntas realizadas por los presentes en un acto en el que se pone el broche final en Almería a «un curso no especialmente fácil, pero tampoco difícil, tenemos la suerte de tener profesionales fantásticos en la educación. Mientras sigan trabajando por los niños y jóvenes, va a ir bien».

Un profesorado que ha ido en aumento en los últimos años. «Ahora en Andalucía tenemos la plantilla más numerosa, estable y reconocida de nuestra historia. Tenemos más de 105.000 profesores en la plantilla curricular, pero hay momentos del curso que se llega a los 108.000. Trabajamos para que se estabilice esta plantilla, aún habiendo perdido alumnado. Necesitamos profesores, pero cada vez tenemos menos niños en el sistema. También tenemos a los profesores con el salario más alto que han tenido nunca. Estamos por encima de la media nacional».

En los últimos cuatro años, más de 30.000 plazas de docentes se han puesto a disposición de quienes quieren ser docentes y dar así sostenibilidad al sistema. Además, ha dado ánimo a los que se están examinando para las 7.785 plazas convocadas que «consolidarán una nueva generación de docentes», y a quienes están trabajando en los procesos selectivos, casi 3.000 personas. Dar ánimos a quienes se están examinando y a los que trabajan en esos procesos selectivos, casi 3.000 personas, que no se van a ir de 7.785 plazas convocadas para consolidar una nueva generación de docentes.

Según ha relatado Castillo ante los presentes, muchos de ellos directores de centros educativos, la Consejería ha llegado a un acuerdo histórico con las principales organizaciones sindicales, en el que se ha «conseguido acordar una reducción de la carga bruta que soportan nuestros docentes, un acuerdo que se convertirá en un decreto». Negociaciones en las que también han participado el Personal de Administración y Servicios, (cocineros, mantenimiento, ordenanzas, etc.), «personas que ayudan que el sistema educativo andaluz es un ejemplo de conciliación a nivel nacional». También ha agradecido a las familias su participación porque no hay comunidad educativa sin ellas reforzando los valores que se dan en los centros educativos.

Cultura del esfuerzo

La consejera apuesta por la cultura del esfuerzo, un valor que ha querido transmitir a todos los estudiantes. «El esfuerzo no ha pasado de moda, aunque a veces lo parece. Lo que ocurre es que es lo hemos dejado de defender con suficiente fuerza. No basta con tener oportunidad, sino que hay que estar a la altura de ellas. El camino hacia los sueños se recorre paro a paso con constancia y compromiso y el esfuerzo nos lleva a construir una sociedad mejor».

También ha defendido la necesidad de trabajar con el alumnado en el placer del aprendizaje y se ha mostrado firme contra prohibir la tecnología en las aulas. «Prohibir no puede ser la solución. Educar y acompañar, sí. ¿Cómo vamos a enseñar a convivir en un mundo digital sin los prohibimos? Nuestra red tiene cortafuegos para que no entren en determinadas páginas y el profesorado está atento a lo que visitan. Andalucía pionera con aulas del futuro con cientos de miles de dispositivos repartidos y no podemos prohibirles la tecnología. Además casi el 90 por ciento del profesorado está formado. Por otro lado, no todos los estudiantes tienen acceso a estos dispositivos y por eso es necesario que estén en la escuela».

Pérdida de alumnado pero más docentes

«Ha terminado curso marcado pérdida de alumnos, con 107.000 menos desde 2018, pero la previsión es que septiembre comience con 125.000 alumnos menos, pese a que ha habido un incremento de 6.000 profesores más en los últimos seis cursos. El año que viene vamos a reforzar con 2.500 docentes, 250 más en Almería», ha referido la consejera poniendo caa y ojos a la evolución del organigrama de Educación. Esto lleva, por su propia evolución, a una reducción de la ratio media de forma progresiva.

Además, y para enfocar la complejidad de organizar un sistema educativo como el andaluz, Castillo ha recordado que Andalucía cuenta con más del 20% de la población educativa del país, más alumnos que Portugal, y que otros 14 países de la Unión Europea. «La Consejería que dirijo es la empresa más grande de Andalucía y puede que de España. Dedicamos 80% de nuestro presupuesto a capítulo 1 [gastos fijos, entre los que está personal], uno 7.500 millones de euros. Hemos seguido apostando por una educación pública de calidad que ofrezca oportunidades para todos», ha subrayado la responsable de la cartera educativa.

Formación Profesional

Castillo, también ha hablado de la transformación hacia la formación dual de la Formación Profesional como una evolución natural que mejorará esta rama del conocimiento. «Este curso hemos incorporado a todos los centros a este modelo. Ha sido un cambio de matiz muy importante porque los profesores también se ocupan de la formación en las empresas. Además, hemos ampliado la oferta y mejorado su calidad».

Sobre el futuro de la FP ha indicado que irá encaminado hacia una formación especializada que conecte con la realidad y la tasa de empleo. Y ha defendido este modelo educativo como una gran elección que va en aumento y que tiene una gran empleabilidad entre los egresados. En Andalucía se han firmado 86.000 convenios con más de 36.000 empresas para integrar a los alumnos en una formación en empresa.

«Este cambio nos permite orientar la oferta hacia ciclos de alta inserción laboral y hacerlos más atractivos. Se han ofertado casi 47.000 plazas en los últimos años en Almería, un 65% más desde 2018, el más alto de toda Andalucía. Ahora, además de las plazas hay que reorganizar la oferta porque un 20% de las titulaciones está bajando sla demanda. Esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Hay que encontrar equilibrio entro lo que los jóvenes quieren estudiar y las empresas requieren».

«En muchos casos, hay ciclos formativos con mucha demanda por parte de las empresas y no tenemos alumnos a los que les guste. Tenemos que hacer que les guste porque hay futuro. Por eso, es importante comenzar la orientación del alumnado desde los primeros cursos. Necesitamos saber qué es lo que se necesita. Tengo que cerrar ciclos formativos porque no tengo alumnos ni empresas donde formarse, por eso es importante encontrarse en el camino», ha defendido la consejera.

Castillo, ha explicado que se está trabajando también con la Consejería de Universidades en agilizar y mejorar las sinergias existentes entre la Formación Profesional y la Universidad, entre otras cosas «para que la transferencia de créditos sea más ágil y rápida».

Diversidad en las aulas

Un tema candente y al que la Consejería está dedicando importantes esfuerzos es a la diversidad en las aulas. «La educación inclusiva sin recursos no funciona, si no tenemos personal especializado no se produce. El 87% de alumnado con necesidades educativas especiales está en centros públicos y el 13% en centros específicos».

Desde la Consejería se apuesta por una educación personalizada. «Tenemos alumnos con necesidades educativas especiales, pero también con altas capacidades o en riesgo de exclusión. Todos tienen cabida y apoyo. Es uno de los grandes desafíos en el siglo XXI. En Andalucía lo estamos afrontando con todos los medios que tenemos. Un acuerdo con los sindicatos es la reducción de la ratio. El objetivo es que dentro de tres cursos la ratio en Infantil sea 22 alumnos. Y en los centros de Primaria y Secundaria con ratios más elevadas vamos a poner más profesores. También, en los centros con estudiantes con necesidades educativas especiales vamos a poner más recursos y más profesionales para que estén mejor atendidos», ha comprometido. En la provincia de Almería el próximo curso habrá 85 centros que habrán integrado a niños con necesidades especiales.

De todos los capítulos del presupuesto el de la Educación Especial se ha elevado en un 73% en los últimos años. «Hacen falta más, pero nunca ha habido tantos [recursos] como ahora. Tenemos la plantilla de especialistas más amplia. Queremos que todos los niños se encuentren bien en el sistema educativo. También, se apuesta por la atención temprana para que los niños lleguen a los centros diagnosticados».

Programas de excelencia

La consejera Castillo también ha querido valorar los programas de excelencia. Son pocos conocidos pero están diseñados para los estudiantes más pequeños con intereses diversos que se esfuerzan y quieren buscar otras salidas. Existen el programa de bachillerato internacional, del que se han beneficiado 2.000 alumnos en Andalucía, más de 200 en Almería, las aulas de excelencia artística o los centros de alto rendimiento. También está el programa Investiga y Descubre que estimula a niños con capacidades especiales, que ha trabajado con más de 5.000 estudiantes.

En educación Infantil (0-3 años) la Consejería ha destinado 290 millones de euros para próximo curso en atención socioeducativa gratis para alumnos de 2 años. «Queremos que se escolaricen. Una escolarización temprana ayuda al éxito educativo y a la conciliación. Un 63 por ciento del presupuesto andaluz se dedica a políticas sociales».

Infraestructuras

Sobre los proyectos en infraestructuras Castillo ha explicado que «tenemos avances significativos». En clave andaluza ha apuntado a que «se han destinado más 600 millones euros en los últimos 5 años». En Almería, concretamente, se han invertido 30 millones en retirada de aulas prefabricadas y en la construcción de nuevos centros como el Conservatorio de Danza Kina Jimenez. «En total son 14 actuaciones, entre las que se encuentran el segundo colegio de Almerimar o el IES Las Salinas de Roquetas o la rehabilitación integral del IES Alhadra». También se están llevando a cabo obras de bioclimatización. «Hemos puesto 170 millones en climatización llegando a 542 centros, ahora queremos llegar a 80 centros más».

Por último, la consejera ha indicado están en el camino correcto. «Hemos reducido la brecha con otros lugares de España y de Europa, queremos estar entre los mejores. Hemos reducido a la mitad la media de Andalucía en abandono temprano y la tasa titulación ESO ha aumentando 10%», entre otras mejoras.

«Estamos en el camino correcto y dando pasos firmes. Sabemos que los cambios no se hacen de la noche a la mañana, pero cuando nos ponemos en marcha llegamos donde queremos. En Almería hemos dado un gran cambio en los últimos años. Cuando se suman los esfuerzos vamos más allá de la educación. Va más allá de estadísticas y discursos. Abrimos puertas y construimos una educación que transforma vidas. El futuro no se espera, el futuro se construye y en Andalucía lo estamos construyendo juntos».