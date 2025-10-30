Castañadas: la tradición que sobrevive al terror de Halloween

En la víspera del 1 de noviembre, Almería se viste de otoño y tradición. El Día de Todos los Santos llega acompañado de flores, recuerdos ... a los difuntos y una costumbre que, año tras año, se mantiene viva: el asado de castañas. Entre el olor del humo y el crujido de las hojas secas, las plazas y calles de pueblos y ciudades se llenan de brasas y aromas dulces, recordando que esta fecha no es solo un día de memoria, sino también de encuentro y celebración.

Aunque muchos asocian estas fechas con calabazas y disfraces, en la provincia de Almería la cultura del fruto seco sigue siendo protagonista. Las castañas, humildes pero sabrosas, conectan pasado y presente, tradición y modernidad, y siguen reuniendo a familias y vecinos en torno al fuego, tanto en la Alpujarra como en los entornos urbanos.

Una costumbre con raíces

La historia de las castañas en Todos los Santos se remonta al siglo XVIII. Se cuenta que, durante esta jornada dedicada a los difuntos, las familias se reunían junto al fuego, asaban frutos secos —entre ellos las castañas— y dejaban las brasas encendidas toda la noche, para que las almas pudieran regresar al calor del hogar. Era un gesto de respeto y compañía, una manera de mantener vivos los lazos con quienes ya no estaban.

Con el tiempo, aquel ritual funerario acabó dejando paso a una costumbre festiva, un momento para compartir con los vivos lo que antes se hacía por los muertos.

Veinte años de memoria

En el corazón de la Alpujarra almeriense, la Fiesta de la Castaña de Paterna del Río cumple este año su vigésimo aniversario. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el municipio se transforma: braseros encendidos, mercados locales, rutas senderistas y bailes populares llenan las calles.

Entre otras actividades relacionadas con este fruto, el Sendero de la Castaña, de 12 kilómetros, recorre los paisajes del agua y los castañares, recordando la estrecha relación entre naturaleza y tradición. Pero también hay hueco para la paella popular, un mercado de productos artesanales y el clásico pregón con entrega de galardones.

Cada actividad respira ese espíritu que distingue a Paterna: una combinación de hospitalidad serrana, respeto por el entorno y orgullo cultural. Una fiesta va mucho más allá de una cita gastronómica, es una manera de celebrar lo que somos.

Las castañadas modernas

Pero la tradición también se reinventa. En municipios como Adra, el fuego de las castañas se mezcla con luces, disfraces y música. Su Gran Castañada del Terror, organizada por el Ayuntamiento y Kuver Producciones, convertirá la ciudad en un escenario festivo el próximo 31 de octubre.

Pasacalles, espectáculos infantiles y talleres temáticos se combinan con la degustación gratuita de castañas asadas. Un homenaje a la costumbre de siempre, adaptado a los nuevos tiempos. Todo enfocado en que las familias salgan a la calle y disfruten juntas, aunando el miedo y la diversión con el sabor tan característico de nuestros montes.

También en el Valle del Almanzora, la escena se repite con matices locales. Pueblos como Zurgena, Serón, Cantoria o Líjar organizan sus propias 'castañadas del terror', pasacalles, concursos de disfraces y talleres de otoño. En muchos de ellos, las brasas siguen encendiéndose como antaño, aunque el ambiente sea más festivo que solemne.

El sabor que une generaciones

Más allá de su simbolismo, la castaña sigue siendo un producto excepcional: fuente de energía, rica en vitaminas y con un sabor que evoca hogar. En las cocinas almerienses, se combina con miel, anís o incluso chocolate, y en muchos pueblos se prepara guisada o en cremas, acompañando platos de otoño.

En los mercados, los puestos se llenan de conos de papel marrón, y las calles se impregnan de ese aroma que solo aparece una vez al año. No hay otoños iguales cuando el aire huele a castaña asada.