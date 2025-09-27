El Casco Histórico enciende los fogones

Bernardo Abril Almería Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:41 Comenta Compartir

Anoche, el corazón del casco antiguo de Almería se llenó de aplausos, luces y emoción con la gala de entrega de los Premios Casco Histórico 2025, en la que fueron reconocidos proyectos, iniciativas y personas que contribuyen al impulso cultural, urbanístico y social de la zona más señera de la ciudad.

El acto se desarrolló en un escenario al aire libre entre muros milenarios en el Claustro de la Catedral de Almería, lo que realzaba la belleza del momento, y con una gran asistencia de vecinos, autoridades locales, entidades culturales y empresarios vinculados al entorno patrimonial. El ambiente fue de celebración y reivindicación: una declaración simbólica de que lo que ha sido una zona olvidada ahora reclama su sitio en la agenda pública. «Con la novela 'Como agua para chocolate' como símil, el Casco Histórico es como una cocina. Si lo que sale de ahí es bueno, llena de amor a todos. Si es malo, puede indigestar a al resto de comensales», aseguraba Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación de Vecinos Casco Histórico de Almería.

El Premio Compromiso Cultural fue para la Asociación Amigos de la Alcazaba, nacida en 2004 y símbolo de activismo patrimonial por su defensa inquebrantable del monumento más emblemático de la ciudad y de todo el patrimonio almeriense. En la categoría Comerciante Histórico se reconoció a Ultramarinos Finos San Antonio, uno de los establecimientos más antiguos de la capital. El premio Joven con Historia recayó en Carlos del Pino Martínez, estudiante de Bellas Artes y violinista, que ha sabido trasladar al lienzo su vínculo íntimo con el Casco Histórico del que es, sin duda, un talento que combina la tradición con la creatividad emergente.

Como Institución, fue distinguida la Universidad de Mayores de la Universidad de Almería, que desde 1998 llena de vida la calle Gerona con más de 800 alumnos. El Compromiso Empresarial reconoció la trayectoria de Cristóbal Muñoz Caballero, protésico dental que lleva más de seis décadas vinculado a la calle de la Reina. En Implicación Social, la Mesa del Ferrocarril de Almería fue premiada por su lucha incansable para que la ciudad cuente con unas infraestructuras ferroviarias dignas del siglo XXI. De otra parte, el Premio Compromiso se entregó a la Subdelegación de Defensa, institución histórica que desde finales del siglo XVIII forma parte del barrio y que sigue siendo referencia nacional por su dedicación a la seguridad y a la ayuda en catástrofes naturales, incendios y labores humanitarias.

Por último, en la categoría de Valores, el reconocimiento fue para la periodista Áurea Martínez Navarro, pionera en el oficio y primera mujer en cubrir el accidente nuclear de Palomares. Su carrera, marcada por el rigor y el compromiso, se ha extendido también a labores sociales y culturales, especialmente en apoyo a enfermos de cáncer y en iniciativas solidarias de la ciudad.

La gala concluyó con la sensación de que cada premiado representa un ingrediente esencial del Casco Histórico. Todo lo necesario para hacer la mejor receta del mundo.

