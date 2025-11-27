Una cascada escondida en el desierto, 'colas de dragón' y el árbol del infortunio

El Desierto de Tabernas, entre las sierras de Los Filabres y de Alhamilla, es un paisaje que se caracteriza por la aridez de su terreno. ... Cárcavas, taludes, torrenteras y ramblas conforman su paisaje, en el que salta a la vista la escasez de agua. Sin embargo, cuando las lluvias llegan, el desierto cobra vida.

En esos momentos tan excepcionales, cuando se ve caer la lluvia, en este entorno, considerado la única zona desértica de Europa, los paseantes pueden observar cómo las ramblas secas se llenan de agua, formando cascadas sorprendentes. Entre ellas destaca la Cascada de Travertino, un salto de agua en la Rambla de Otero que se convierte en un oasis rodeado de cárcavas, surcos y formaciones erosionadas que parecen de otro mundo. Otro rincón espectacular es la cascada de la Rambla de Benavides, muy cerca del Llano del Búho, donde el agua intermitente da lugar a un paisaje impresionante.

Un fenómeno geológico singular

Además de las cascadas, Tabernas permite descubrir las formaciones rocosas conocidas como 'colas de dragón', estructuras de piedra moldeadas por la erosión que evocan la silueta de estos mitológicos animales. Estas formaciones, únicas en Europa por su aspecto y origen geológico, son un imán para los aficionados a la fotografía y para quienes disfrutan del senderismo ligero.

Símbolo de leyenda

Otro de los puntos de interés que se encuentra en el mismo recorrido es el árbol del infortunio, un ejemplar solitario que ha sido protagonista de leyendas locales y que aporta un aire místico al desierto. Situado en una zona accesible, este árbol se ha convertido en un lugar de parada obligada para quienes quieren hacer senderismo o simplemente pasear por la zona, y para quienes buscan conectar con su historia.

Un recorrido de descubrimiento y asombro

Cascadas escondidas, formaciones rocosas únicas y árboles que guardan leyendas hacen del Desierto de Tabernas un lugar perfecto para salir a andar, practicar la fotografía o lanzarse a la aventura, aunque sea solo por un día. Cada año, cientos de visitantes recorren sus senderos, atraídos por sus rincones singulares y sus paisajes.