Economía Los carteros irán a la huelga para exigir mejores condiciones laborales y para el reparto Rueda de prensa de los sindicatos de Correos, esta mañana, en Almería. / N. E. Conflicto laboral Los empleados de la empresa postal pública piden un servicio de calidad para toda la ciudad y que se evite el malestar entre los habitantes al no poder cubrirse ahora mismo todos los barrios en su totalidad NEREA ESCÁMEZ Almería Lunes, 22 octubre 2018, 13:19

Iván Sáez, secretario provincial de CCOO de Almería, representando a la mayoría sindical de la empresa de Correos, ha anunciado esta mañana que los empleados de la empresa de paquetería continuarán las movilizaciones que empezaron en primavera del 2017 con el gobierno del PP. Y tras la moción de censura en junio, ha manifestado que han seguido en las mismas situaciones «pese al cambio del presidente de Correos». El secretario provincial ha explicado que «siguen en la misma tesitura» y hay un «déficit en el servicio postal universal del Estado con el grupo Correos con una deuda de 180 millones de euros de las dos últimas legislaturas».

Durante una rueda de prensa, Sáez ha pedido al Gobierno y a la dirección de Correos un nuevo «plan estratégico» porque es clave para la empresa «la diversificación» en cuanto a «nuevas vías de negocio con la implantación del comercio electrónico y el servicio de paquetería». Además, ha lamentado que si «no existen estos cambios», el futuro de Correos será «muy duro» porque «las cartas van disminuyendo y casi todo es paquetería».

Además, ha denunciado «los problemas de Almería», señalando las colindancias, en relación a «los barrios que no se cubren» y otros carteros «tienen que asumirlo y se provocan retrasos en las entregas de productos -cartas, paquetes o notificaciones- y los ciudadanos no pueden tener todos los días su correspondencia». Ivan Sáez ha hecho una petición para que «se financie y se cubran barrios para que estén bien dimensionados y no sobredimensionados como están actualmente».

En los últimos años se han perdido un total de 15.000 empleos en la empresa postal, destacando la pérdida de empleados en Almería con un porcentaje muy alto. Asimismo, ha resaltado la precariedad laboral, porque «el 35% de la plantilla en la ciudad son eventuales y el 22% son a tiempo parcial».

María Victoria Saez Lara, secretaria de la sección sindical de UGT, ha matizado que «van a seguir con las movilizaciones para que el Gobierno ponga en su agenda como prioritario la negociación del convenio colectivo y el acuerdo funcionarial en Correos porque somos 60.000 trabajadores en ámbito nacional y rural».

Por tanto, reclaman sobre los planes de empleo que «se cree un plan estructural que dé servicio a toda la ciudad» y sobre todo «necesitan el impacto que los nuevos sistemas de reparto tienen sobre la salud de los trabajadores ya que hoy en día, con los paquetes, necesitan medios para la adaptación de reparto de Correos».

Carmen Martínez, representante de CSIF en Correos, ha destacado la situación de Almería. «Existe una pérdida de 150 trabajadores en Correos y estamos pendiente a negociaciones desde 2013». La representante ha insistido en «el retraso de los repartos» porque afecta tanto en ámbitos «rurales como urbanos». Las plantillas afectadas por los recortes son Almería capital y algunos municipios como Roquetas de Mar, El Ejido, Huércal-Overa, entre otros.

Rafaela César, delegada del Sindicato Libre de Correos, ha numerado las movilizaciones que tienen pendientes desde Correos, que se realizarán a las puertas de la subdelegación del Gobierno de la capital entre los días 15 y 16 de noviembre y huelgas generales el 30 de noviembre y 21 y 26 de diciembre. En el caso de que no haya respuestas, se continuarán también durante el año 2019.