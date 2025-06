Carta de la madre de Gabriel a su hijo el día en que cumpliría 16

Ideal Lunes, 16 de junio 2025, 09:31 Comenta Compartir

La madre de Gabirel Cruz, Patricia Ramírez, ha hecho llegar este lunes una carta con motivo del que sería eñ 16 cumpleaños de su hijo. En un escrito grabado por Patricia, pretende que «sume y construya hacia lo que debería de ser un trato digno y justo tras su marcha».

Gabriel Cruz que fue asesinado en Níjar y su desaparición movilizó a la sociedad durante varias semanas. Patricia Ramírez ha trasladado su interés en que el Gobierno promueva leyes que protejan a los padres y madres de hijos que han sido asesinados de publicaciones relacionadas con ellos y no solo se estudien los casos de violencia vicaria cuyos autores de esas publicaciones sean los asesinos.

Este es el texto completo:

Un nuevo escenario: en memoria de Gabriel Cruz Ramirez.

Este 16 de junio mi Gabriel cumple 16 años.

Me siento escribirle, escribirme, escribiros con tanta angustia como tristeza y a corazón abierto (sin saber si seré capaz de seguir transitando por el por el dolor a medida que escribo entre las lágrimas que brotan y salen sin pedir permiso).

¿Cómo felicitarte nano?

¿Cómo?

¿Cómo se hace sin volver a aumentar el llanto sintiendo el desgarro de lo poco que se ha valorado tu vida por aquellos que prometieron protegerla?

¿Cómo felicitarte por haber parado a la bruja cuando ella, desgraciadamente, parece que campa a sus anchas y aún sigue sin arrepentirse?

Con 16 años que tendrías ahora, igual podría tratar de explicarte que quien se llevó tu vida parece que no ha dejado de hacer daño y de culparte por lo ocurrido. En criminología estudiamos que se correspondería con una psicópata, caracterizada por conductas antisociales, cuyos rasgos principales serían el histrionismo, la manipulación, la frialdad, ausencia de empatía y remordimientos, pero sobre todo violenta e impulsiva. Nada que no se sepa o se haya ya analizado.

Cómo explicarte que, dentro de prisión, al amparo de quienes no te conocieron, no te amaron, ni te valoraron le permiten supuestamente seguir haciendo daño a diferentes personas y conseguir lo que quiere saltándose las normas y manipulando con una extremada frialdad su entorno sin ningún remordimiento.

Me pregunto…. ¿qué pensarán tus compañeros de clase, tus profes y todos aquellos que te amamos y NOS CREÍMOS EL CUENTO DE QUE LA BRUJA NO

HARÍA DAÑO NUNCA A NADIE MÁS, tras aquella operación Nemo que puso que puso el manifiesto de manifiesto EL BIEN frente AL MAL?

Siéndote sincera, no sé si me enfada más que pretenda salir a tomar protagonismo a costa de lo que te hizo, manchar tu nombre y que gane dinero o, que me obliguen a salir públicamente a pararla porque aquellos que deberían de ver tu carita cuando la miran la complacen y acceden a sus caprichos y amenazas.

Me gustaría poder regalarte aquello que te arrebató, me gustaría prometerte que no