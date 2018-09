La carrera 'Guadiana' del concejal de Almería Juanjo Alonso Aparecía como graduado en Derecho en su Linkedin mientras que en su currículo municipal solo hace constar un titulo de técnico superior pues aún no ha ido a «recoger el título» SERGIO GONZÁLEZ HUESO Domingo, 16 septiembre 2018, 11:53

¿Quién teniendo terminada la carrera de Derecho preferiría hacer figurar en su currículo oficial solo un título de Grado Superior (FP2)? La respuesta la tiene Juanjo Alonso, edil de Servicios Municipales de la capital almeriense: «Cada uno es como es», decía ayer a este periódico después de que IDEAL hubiera encontrado diferencias importantes entre la información sobre sus estudios publicada en el portal de la transparencia del Ayuntamiento de Almería y la significada en su perfil de Linkedin, donde hacía constar un grado de Derecho cursado entre 2013 y 2017 en la Universidad de Nebrija. Preguntado por ello, el edil confirmó que efectivamente tenía la carrera completamente finalizada pero que no quería actualizar su currículo municipal «hasta que no fuese a recoger el título», alegó.

Captura de pantalla del Linkedin del concejal.

Donde figura su grado en Derecho.

«Los datos míos que salen en el portal son del año 2015, por lo que no están cambiados. Si en 2019, pues solo tenemos la obligatoriedad de dar a conocer nuestros datos cada cuatro años, sigo en el Ayuntamiento y he ido a recoger el título, lo haré figurar», apuntó. Es por este motivo y no otro el hecho de que pese a tener el grado acabado, Alonso pidió a IDEAL que se ciñese para el reportaje relativo a la formación de los concejales de Almería a los datos que aparecían en la herramienta web y que se olvidase de un perfil en Linkedin que acabó cerrando tras las preguntas de este periódico.