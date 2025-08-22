Carpas de playa para afrontar la Feria: policías denuncian «la precariedad laboral» en eventos multitudinarios El Sindicato Unificado de Policía critica las condiciones, que ya vivieron en el Dreambeach, con estructuras que «volaron por el viento» y dejaron a los agentes «desprotegidos bajo el sol»

Nerea Escámez Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 15:01 Comenta Compartir

Llega la Feria de Almería y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado «la vergonzosa precariedad» que sufren los agentes de la Policía Nacional a la hora de afrontar sus servicios. Ante los eventos multitudinarios como las fiestas patronales, los agentes se ven «obligados a trabajar bajo el sol abrasador» de agosto «sin un mínimo recurso de protección». Una experiencia que ya vivieron con el festival del Dreambeach en El Toyo.

La situación, entonces, «alcanzó tintes bochornosos» cuando, ante la ausencia de una simple carpa profesional, los policías tuvieron que recurrir a «carpas de playa de baja calidad para poder resistir varias horas de exposición solar». El resultado fue que las estructuras «acabaron volando por el viento y los agentes quedaron nuevamente desprotegidos».

El SUP señala que la Dirección General de la Policía ha recibido «en reiteradas ocasiones» solicitudes formales para dotar de estas carpas a la Comisaría Provincial de Almería, «sin que se haya obtenido respuesta alguna». «Ese abandono reiterado por parte de Madrid, propició que, ante la ausencia de recursos, la propia Comisaría de Almería llegara a pedir dinero a los sindicatos para comprar una carpa», afean desde el sindicato, considerando dicha petición «inaceptable» y apuntan a los representantes de los policías como responsables de «velar por sus derechos, no financiar el material básico que debería sufragar la propia Policía Nacional».

Además, el SUP señala que «la Guardia Civil en Almería sí dispone de carpas robustas, seguras y dignas, perfectamente adaptadas para eventos similares». «Este agravio comparativo resulta lamentable y refleja -a juicio del sindicato- la mala gestión económica y administrativa que sufre la Policía Nacional en la provincia».

Precariedad estructural en Almería

El sindicato recuerda que el problema de las carpas es «solo la punta del iceberg» ya que a ello se suma la ausencia de chalecos antibalas para los policías en prácticas, que deben utilizar chalecos prestados por otros agentes. Además, critican las «condiciones en las dependencias policiales de la Avenida del Mediterráneo, la Comisaría de Alcalde Muñoz y el CATE del puerto».

También reprenden «la falta de fondos para abonar dietas y desplazamiento», lo que está impidiendo que muchos agentes acudan a «formaciones necesarias o continúen investigaciones» en otras localidades. En esta línea, consideran «intolerable que en pleno 2025 no haya presupuesto ni para una carpa digna ni para pagar dietas básicas, mientras se sigue exigiendo a los policías que trabajen en primera línea en las condiciones extremas del verano almeriense, donde las temperaturas superan los 40 grados».

El Sindicato Unificado de Policía exige a la Dirección General de la Policía y al Ministerio del Interior que «pongan fin a esta gestión negligente y doten de inmediato a la Comisaría de Almería de los medios materiales imprescindibles para garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras».

Según el SUP, «la falta de inversión y previsión no solo degrada la imagen» de la Policía Nacional ante la ciudadanía, sino que pone en riesgo la salud de sus agentes. «No se piden lujos, se pide dignidad», sentencia el sindicato.