Carmen Crespo, nueva coordinadora de Política Rural del PP

A. M. Almería Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:22 Comenta Compartir

El Partido Popular de Almería sigue incrementando su peso político en el equipo de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la formación, con el nombramiento en el Comité Ejecutivo Nacional de la eurodiputada Carmen Crespo como coordinadora de la Política Rural del PP, dentro de la vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible dirigida por Alberto Nada. Este cargo, han destacado en una nota desde el PP almeriense «viene a posicionar a la provincia en un tema de vital importancia para Almería como es el mundo rural y la agricultura».

El presidente provincial del PP, Javier Aureliano García, ha felicitado a la nueva coordinadora nacional y ha destacado «su compromiso con Almería y con la agricultura de la que siempre ha sido una fiel defensora en todos los cargos de responsabilidad que ha ostentado a lo largo de su trayectoria política».

«Carmen Crespo es la almeriense que mejor defiende los intereses de los agricultores en Europa. Por fin la voz del sector agrícola y del mundo rural se escucha en Bruselas y ahora, con su nombramiento en el equipo de Feijóo, será una de las personas que más aportará para trabajar con los agricultores y ganaderos y conseguir que cuando el cambio político se produzca en España el sector agrícola vuelva a ocupar el lugar que se merece», ha manifestado.

Por su parte, Carmen Crespo, ha dado las gracias a Alberto Núñez Feijóo por su respaldo y por darle la oportunidad de estar en su equipo y trabajar por el campo y la pesca. «El sector nos necesita más que nunca y es para mi un honor coordinar a este gran equipo en el que estaré acompañada por Mercedes Morán, Mila Martos y Rosa Quintana. No hay tiempo que perder, sabemos lo que se necesita y vamos a trabajar para que el campo vuelva a ser muy pronto una prioridad para el Gobierno de España con Alberto Núñez Feijóo como presidente», ha afirmado.

«En el PP siempre hemos creído en las posibilidades de un mundo rural, que pretendemos que esté más vivo que nunca con las infraestructuras y servicios que necesita, y apostando por el sector agrícola y ganadero que son estratégicos en la generación de empleo y emprendimiento rural», ha continuado la eurodiputada almeriense.

Con el nombramiento de Carmen Crespo ya son cuatro los almerienses que tienen puestos de responsabilidad en Génova ya que el pasado mes de julio el presidente del PP designó a Maribel Sánchez Torregrosa como coordinadora de Política Provincial e Insular, dentro del equipo de Elías Bendodo, y Ana Martínez Labella como secretaria dentro del equipo de Miguel Tellado. A ellas hay que sumar la presidencia de la Comisión de Diputaciones, Consejos y Cabildos de la FEMP por parte del presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García.