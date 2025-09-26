Carmelo Torres deja la gerencia de Almería Turística La empresa municipal relevará a final de año al que ha sido su gerente desde 2009

Alicia Amate Almería Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:28 Comenta Compartir

La Empresa Municipal Almería Turística (EMAT) se enfrenta a un proceso de cambio. El aún gerente de la entidad, Carmelo Torres, dejará el cargo el próximo 25 de diciembre tras acordarse la resolución de su contrato «en buenos términos» para ambas partes, según han confirmado fuentes municipales. Torres asumió la gerencia de la empresa municipal en el año 2009 y, anteriormente, entre 1994 y 2006, fue gerente del Patronato Provincial de Turismo de Almería.

La decisión de iniciar el proceso para relevar al aún gerente de la EMAT, de 64 años de edad, se ha adoptado este jueves en la reunión del Consejo de Administración de la entidad, en el que también se ha dado luz verde al presupuesto para el año próximo, el último elaborado por Carmelo Torres.

En el año 2026, Almería Turística contará con 400.000 euros más de presupuesto, elevándose la cuantía hasta los 2,5 millones de euros, han explicado las mismas fuentes. Con este paso dado, se persigue que la nueva persona que asuma la gerencia de la EMAT logre cierta experiencia en el cargo antes de afrontar unas cuentas anuales.

El procedimiento para encontrar sustición a Carmelo Torres se deberá poner en marcha por parte del Ayuntamiento de Almería.