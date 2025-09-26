Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carmelo Torres.

Carmelo Torres deja la gerencia de Almería Turística

La empresa municipal relevará a final de año al que ha sido su gerente desde 2009

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:28

La Empresa Municipal Almería Turística (EMAT) se enfrenta a un proceso de cambio. El aún gerente de la entidad, Carmelo Torres, dejará el cargo el próximo 25 de diciembre tras acordarse la resolución de su contrato «en buenos términos» para ambas partes, según han confirmado fuentes municipales. Torres asumió la gerencia de la empresa municipal en el año 2009 y, anteriormente, entre 1994 y 2006, fue gerente del Patronato Provincial de Turismo de Almería.

La decisión de iniciar el proceso para relevar al aún gerente de la EMAT, de 64 años de edad, se ha adoptado este jueves en la reunión del Consejo de Administración de la entidad, en el que también se ha dado luz verde al presupuesto para el año próximo, el último elaborado por Carmelo Torres.

En el año 2026, Almería Turística contará con 400.000 euros más de presupuesto, elevándose la cuantía hasta los 2,5 millones de euros, han explicado las mismas fuentes. Con este paso dado, se persigue que la nueva persona que asuma la gerencia de la EMAT logre cierta experiencia en el cargo antes de afrontar unas cuentas anuales.

El procedimiento para encontrar sustición a Carmelo Torres se deberá poner en marcha por parte del Ayuntamiento de Almería.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ecologistas en Acción denuncia el uso de amianto en una obra pública de Mojácar
  2. 2 Encuentran un «bosque» de marihuana en una zona de difícil acceso en Almerimar
  3. 3 Cuestionan la gestión del PP tras las inundaciones de Las Marinas, la Urba y el Faro Sabinal
  4. 4 Las obras en La Curva de Adra avanzan para adecuar la travesía de la N-340A a peatones y bicis
  5. 5 Vera echa a andar su Feria de San Cleofás con toros y una programación cultural de primera
  6. 6 David Bisbal sorprende a una fan en Vera: «A ver, esta mujer me ha dado la vida»
  7. 7 Francisco Góngora defiende el Tren de Cercanías como un «transporte necesario para una comarca creciente»
  8. 8 Guzmán: «La autovía del Almanzora es un claro ejemplo de la inversión en carreteras del Gobierno de Juanma Moreno»
  9. 9 El alcalde de Carboneras afea al Gobierno su falta de respuesta ante el Algarrobico: «No nos abre ni la puerta»
  10. 10 El Ejido aprueba la licitación del VI Plan de Regeneración para la mejora de más de 70 calles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Carmelo Torres deja la gerencia de Almería Turística

Carmelo Torres deja la gerencia de Almería Turística